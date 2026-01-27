Trafiklärare

Halmstad Trafikskola AB / Lärarjobb / Halmstad
2026-01-27


Visa alla lärarjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Halmstad Trafikskola AB i Halmstad

ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid/deltid
LÖN: Fast månadslön
ANTAL PLATSER: 1
Tillträde med start: Enligt överenskommelse

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu rätt person som passar in i vårt glada gäng. Tjänsten är avsedd för att utbilda elever på B-behörighet. Det är meriterande om du även har kompetens för att utbilda på Riskettan B.
Du måste behärska svenska i både tal och skrift. Språkkunskap i engelska är meriterande.
Du bör vara stresstålig, snabblärd, ha ett bra minne samt vara van att ta egna initiativ. Som person är du framåt och glad och du tycker att bra service är en självklarhet.
Provanställning 6 månader.
Kollektivavtal finns.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Kvalifikationer
Vi söker enbart dig som är utbildad Trafiklärare samt är godkänd av Transportstyrelsen
Bifoga CV och personligt brev och skicka till:
info@halmstadtrafikskola.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@halmstadtrafikskola.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Halmstad Trafikskola AB (org.nr 556823-8272)
Enslövsvägen 1 (visa karta)
302 48  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9706548

Prenumerera på jobb från Halmstad Trafikskola AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Halmstad Trafikskola AB: