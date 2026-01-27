Trafiklärare
2026-01-27
ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid/deltid
LÖN: Fast månadslön
ANTAL PLATSER: 1
Tillträde med start: Enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter:
Vi söker nu rätt person som passar in i vårt glada gäng. Tjänsten är avsedd för att utbilda elever på B-behörighet. Det är meriterande om du även har kompetens för att utbilda på Riskettan B.
Du måste behärska svenska i både tal och skrift. Språkkunskap i engelska är meriterande.
Du bör vara stresstålig, snabblärd, ha ett bra minne samt vara van att ta egna initiativ. Som person är du framåt och glad och du tycker att bra service är en självklarhet.
Provanställning 6 månader.
Kollektivavtal finns.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Vi söker enbart dig som är utbildad Trafiklärare samt är godkänd av Transportstyrelsen
Bifoga CV och personligt brev och skicka till: info@halmstadtrafikskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@halmstadtrafikskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstad Trafikskola AB
302 48 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
