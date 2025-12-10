Trafiklärare
2025-12-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Möllstrands Trafikskola AB söker vår nya kollega!
Vi söker en erfaren och ansvarstagande trafiklärare som vill vara med och utveckla vår trafikskola. Du brinner för pedagogik, har en professionell framtoning och trivs med att möta människor i olika situationer. Hos oss får du en viktig roll både i bilen och i receptionen, där du bidrar till en trygg, strukturerad och välkomnande miljö för våra elever.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Undervisa elever på olika nivåer inom körkortsutbildning.
Hjälpa till i receptionen med kundmottagning, bokningar och information när det behövs.
Vara en aktiv del i trafikskolans kvalitetsarbete och bidra med idéer och förbättringsförslag.
Skapa en positiv, professionell och trygg atmosfär för elever och kollegor.
Vi söker dig som:
Är utbildad och godkänd trafiklärare.
Är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att ta egna initiativ.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är serviceinriktad, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har fler behörigheter (t.ex. BE, A) - meriterande men inget krav.
Är du även utbildningsledare? Det är ett plus.
Vi erbjuder:
En växande och professionell arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och få fler behörigheter genom oss.
Ett engagerat team där kvalitet och elevens behov alltid står i centrum.
En arbetsmiljö där du ges möjlighet att påverka och bidra till trafikskolans framtid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
ansök redan idag
E-post: johan@mollstrands.com
Kopparmöllegatan 11 A
254 35 HELSINGBORG
Trafikskolechef
Johan Möllstrand Johan@mollstrands.com 042106111
