Trafiklärare
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Om jobbet
Adels Trafikskola AB är en välrenommerad trafikskola som erbjuder högkvalitativ utbildning för blivande förare. Vi strävar efter att skapa en trygg och lärorik miljö där våra elever får den kunskap och de färdigheter som krävs för att bli ansvarsfulla och säkra förare..
Om dig
Vi söker dig som är positiv, pedagogisk och brinner för att få dina elever att nå sina mål genom att anpassa utbildningen efter deras behov. Du är kvalitetsmedveten och har ett tålmodigt bemötande. Du tar eget ansvar och har förmågan att fullfölja dina arbetsuppgifter självständigt med framförhållning och struktur. Samt godkänd av Transportsyreslen. Dina arbetsuppgifter är att hålla körlektioner och hålla kurser (Risk 1 samt introduktionskurser).Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Svenska och Engelska Flerspråkig är meriterande, samt utbildat Trafiklärare.
Om du är redo att anta denna utmaning för att bli del av vår kunds Team, skicka in din ansökan idag till mostahh@gmail.com
Intervjuer kommer att ske löpande, så sök så snart som möjligt! Det kommer att finnas möjlighet till ett snabbt tillträde..
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: mostahh@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adels Trafikskola AB
(org.nr 559506-0715)
Gamla Uppsalagatan 124 (visa karta
)
754 40 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mustafa Hameed mostahh@gmail.com 0736387763 Jobbnummer
9580591