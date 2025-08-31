Trafiklärare
2025-08-31
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vi söker 1 trafiklärare som kan jobba på heltid, och en till som kan jobba på deltid. Det finns möjlighet att jobba som konsult också.
Kungsplan Trafikskola är en väletablerad trafikskola i Karlskrona som grundades 2023, idag är vi 3 anställda. Vi utbildar på Både personbil manuell och ,automat och moped klass AM.
Vi har även BE och B96. Trafikskolan är STR ansluten, trafikskola har också kollektivavtal som gäller alla anställda
Vi söker dig som är en engagerad och driven trafiklärare! godkänd som trafiklärare av Transportstyrelsen är krav.
Dina arbetsuppgifter består främst av att utbilda elever för B-körkort genom praktisk och teoretisk utbildning. Det är även meriterande om du kan utbilda på risk (del 1) och på introduktionsutbildning.
Varmt välkommen med din ansökan om du vill jobba på en trafikskola med schyssta arbetsvillkor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Via e-post
E-post: najat@kungsplantrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsplan Trafikskola AB
(org.nr 559403-2517)
Östra Vittusgatan 30
)
371 33 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9484072