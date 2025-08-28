Trafikkoordinator till kundtjänstteam
2025-08-28
Brinner du för service och planering? Letar du efter en ny utmaning? Best Transport IT-Logistik söker nu en ny Trafikkoordinator till vårt kundtjänstteam i Växjö.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattas av trafikdirigering, planering, avisering och kundtjänst. Du kommer hantera mail och samtal med såväl kunder som kollegor. I tjänsten ingår även att stötta andra avdelningar vid behov.
Om dig
Vi söker en pålitlig medarbetare som vill ge utmärkt service till våra kunder och kollegor. Du som söker tjänsten bör vara flexibel och ha förmågan att prioritera. Du trivs med att ha många bollar i luften samtidigt och är en lösningsorienterad person som kollar både innanför och utanför boxen efter lösningar. Du är dessutom noggrann och tar ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter samt vill gärna leverera det "lilla extra". Eftersom vi jobbar nära varandra i team ser vi det som en fördel att du är nyfiken, ansvarstagande och har en positiv inställning. Dina personliga egenskaper kommer spela en central roll i vårt urval.
Detta stämmer också in på dig:
Du har erfarenhet av att arbeta med kundtjänst/administration.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Du är van att jobba i Office-paketet.
Det är meriterande om du har arbetat inom IT-branschen och/eller transportbranschen.
Det här erbjuder vi På vår arbetsplats ska du som jobbar växa, ha kul men framför allt - du ska utvecklas! Best är en snabbfotad organisation med stort driv och eftersom vi hela tiden växer finns det stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Vår kultur präglas av en hjälpsam och snäll atmosfär där alla medarbetare uppmuntras att bidra med sina unika färdigheter.
Vi erbjuder ett attraktivt jobb på ett framgångsrikt och lönsamt logistikbolag. Best har kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund och vi erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Best har ett stort hållbarhetsfokus. Engagemanget för hållbarhet genomsyrar vår organisation och våra medarbetare medverkar aktivt till att vi ska uppnå våra högt uppsatta mål. Vi tror att du som också tycker hållbarhet är viktigt kommer trivas hos oss!
Om ossBest har sedan 1976 erbjudit företag prisvärda logistiklösningar och är idag en ledande aktör i Norden inom last-mile. Företaget utför dagligen, med hjälp av innovativa tech-lösningar, tiotusentals snabba och hållbara expressleveranser och distributionsuppdrag i Sverige, Norge och Danmark.
Best har med sitt express- och distributionserbjudande kunder inom vitt skilda branscher och av varierande storlek. Företaget är även specialiserat inom ett antal koncept såsom Servicelogistik och Healthcare-logistik. Best är idag logistikbranschens klarast lysande hållbarhetsprofil, framför allt tack vare den fossilfria fordonsflottan där elbilarna snabbt ökar i antal och företagets fokus på schyssta villkor och krav på kollektivavtal.
Övrig informationTillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Växjö
Omfattning: Heltid, arbetstider klockan 08:00-17:00
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökanVi genomför intervjuer löpande och rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
