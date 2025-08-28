Traffic Manager
2025-08-28
Traffic Manager till DFDS Logistics Services AB, Göteborg
Vill du vara med på vår resa och driva produktion, personal och leverans i världsklass till våra kunder från vårt åkeri i Göteborg? Då kanske den här positionen som Traffic Manager kan vara nästa steg för dig i din karriär?
Om DLS
DFDS Logistics Services AB is a haulage company within DFDS in Gothenburg and Karlshamn. The main part of the business is placed in Gothenburg where we focus on automotive logistics - inbound and outbound. In Gothenburg we utilize 160 trucks and 300 drivers. In recent years, the business in Gothenburg has grown through acquisitions and we are now at a stage where we must consolidate the business by standardizing and digitizing.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Som Traffic Manager driver och utvecklar du verksamheten mot högt uppsatta mål och KPI:er. Du är ansvarig för den operativa verksamheten genom trafikplanerare med KPI och DCP-verktyg som stöd. Du säkerställer en tät uppföljning avseende produktivitet, kvalitet och ekonomi samt effektivt resursnyttjande. Verksamheten planeras på kort och lång sikt och ständiga förbättringar speglar din vardag. Som ledare coachar du ditt team och supporterande funktioner på ett synligt, tydligt och förtroendeingivande sätt. Du rapporterar till General Manager samt är en del av ledningsgruppen i DFDS Logistics Services AB.
Huvudsakligt ansvar:
Optimera verksamheten mot högt uppsatta mål och KPI:er
Personalansvar och dess uppföljning
Kunddialog och kundmöten
Vara väl insatt i avtal och flöden
KPI-rapportering
Transportbokningar
Attest av leverantörs- och kundfakturor samt tidregistrering
Arbetsmiljö-, kvalitet- samt säkerhetsansvar
Vi tror att du har
Flera års erfarenhet av en ledande befattning inom Logistik/Transport
Erfarenhet av att leda och coacha team
God analys- och problemlösningsförmåga
B-körkort
Datorvana Profil
För att passa in i rollen tror vi att du är van vid att ha kunddialog och ser vikten i att bygga långsiktiga relationer. Som person är du drivande och analytisk med förmågan att se både helhet och detaljer. Som ledare är du synlig, tydlig och har en stark kommunikativ förmåga. Vidare ser vi att du är en positiv, lyhörd och prestigelös ledare som kan motivera teamet mot framtiden.
Bra att veta är att en anställning inom DFDS innebär att du kommer genomgå en bakgrundskontroll.
Join the movement and grow with us.
Låter detta intressant? Ansök nu!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta General Manager, Fredrik Ottosson +46 76-531 44 72 alternativt fredott@dfds.com
.
Ansök genom att skicka in ditt CV samt ett personligt brev om varför du skulle passa i denna roll. Ansökningar och intervjuer kommer att utföras löpande. När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.
