Traffic Controller / Trafikledare - Kvällstid
Miljonbemanning AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljonbemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du den som ser lösningar överallt och får saker att hända? Just nu har vi ett spännande uppdrag hos en av våra samarbetspartners inom logistik, och vi tror att du kan vara den vi söker!
Om rollen: Som Traffic Controller blir du en nyckelspelare i vår kunds dagliga drift. Ditt arbete kretsar kring kommunikation - du är den som håller ihop allt genom att hantera kontakter med förare, kunder och kollegor via telefon och chatt. Din förmåga att kommunicera tydligt och lösa problem i realtid kommer att göra direkt skillnad för verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Övervaka och samordna transporter i realtid
Proaktivt identifiera och lösa logistiska utmaningar
Ge professionell support till förare och kunder via telefon och chatt
Samarbeta med olika team för att optimera flöden
Hantera kommunikation på både svenska och engelska
Vi söker dig som:
Är lösningsorienterad och proaktiv
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Är van vid att kommunicera via telefon och digitala plattformar
Är stresstålig och hanterar dynamiska situationer med lätthet
Omfattning:
Start: Omgående
Arbetstid: Kvällar, enligt rullande schema (måndag - söndag)
Arbetsplats: Stockholm City
Omfattning: Deltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Om Miljonbemanning Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), http://www.miljonbemanning.se/ Arbetsplats
Miljonbemanning Kontakt
Rekryteringsavdelningen rekrytering@miljonbemanning.se Jobbnummer
9571950