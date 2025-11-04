Trädspecialist
2025-11-04
Göteborgs Stad arbetar aktivt med att klimatanpassa och bredda artdiversiteten i stadens trädbestånd och du spelar tillsammans med övriga trädspecialister en viktig roll i det arbetet.
Vi söker dig som har ett specialintresse av träd och träd i urban miljö. God kunskap kring olika trädarters härdighet och lämplighet i det urbana sammanhanget såväl som teknisk kunskap och förståelse kring växtbäddars konstruktion och variation är nödvändig för att kunna axla ansvaret som trädspecialist. Du arbetar både operativt och stödjande, främst mot medarbetare på förvaltningen men du involveras även i olika sammanhang med andra förvaltningar såväl som externa parter. Rollen har en tonvikt mot intern rådgivning riktad mot förvaltningens utbyggnadsprojekt knutna till detaljplaner.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av:
• Granska handlingar och driva frågor kring växtbäddskonstruktion för träd och vegetation i urban miljö.
• Stötta projektledare i samordningsfrågor kring träd, dagvatten och ledningsförläggningar.
• Aktivt delta i planering och projektering av nya gröna urbana miljöer.
• Bedöma besiktningar av träd i tidiga skeden.
• Värdering av träd.
• Kartläggning, dokumentation och planering kring skyddsvärda träd och alléer.
• Besvara interna och externa remisser.
Trädspecialisten förväntas vara aktiv i relevanta ramavtalsupphandlingar, förvaltningsövergripande samarbetsforum samt regionala och nationella samverkansgrupper kopplade till träd i urban miljö.
Du kommer också att bidra till utvecklingen av stadens gröna rum genom att dela dina specialistkunskaper med kollegor. En viktig arbetsuppgift i detta är utveckling för att kompensera pågående klimatförändringar. Det kan till exempel vara genom att ingå i externa projekt som att medverka i forskning- och utvecklingsprojekt inom stadsutveckling, eller andra samarbeten, nationellt som internationellt.
Tjänsten är placerad på mark- och miljöenheten på Exploateringsförvaltningen. Du kommer att ingå i en enhet med cirka 20 kollegor med hög kompetens inom olika områden kopplat till mark- och miljöfrågor, varav tre trädspecialister och du kommer att ha cirka 380 kollegor inom förvaltningen som tillsammans arbetar för att utveckla och bygga Göteborgs Stad. Vi anser det viktigt att hjälpas åt och med våra gemensamma kunskaper når vi längre.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning som landskapsingenjör, landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal, regional eller statlig samhällsplanering. Vi ser det också som meriterande om du har arbetat med samordning av olika teknikområden inom stadsutveckling samt har erfarenhet av arbete med GIS och AutoCAD.
Som person är det viktigt för oss att du har förmågan att se helheten, är strukturerad, lyhörd och analytisk samt att du är kommunikativ och pedagogisk i både tal och skrift. Du ska kunna skapa effektiva resultat, både självständigt och i samarbete med andra. Du har god datorvana och arbetar obehindrat i Microsoft 365.
B-körkort krävs för tjänsten.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
