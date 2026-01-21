Trädinventerare
2026-01-21
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en stark framtidstro. Här är varje arbetsdag en del av något större - att Skellefteå ska fungera och utvecklas på bästa sätt för alla som bor och verkar här.
Nu söker vi två säsongsarbetare som vill inventera park- och gatuträd under sommaren 2026. Det här är ett uppdrag för dig som gillar frihet i jobbet, uppskattar tydliga metoder och trivs när du får kombinera natur, teknik och eget ansvar.?
DIN ROLL
I den här rollen kartlägger du träd i våra parker, längs gator och i andra gröna miljöer runt om i kommunen. Du följer en inventeringsmodell där du bland annat samlar in data om trädens art, diameter och vitalitet. Större delen av arbetet sker självständigt, tillsammans med en kollega ute i fält där vädret och omgivningen varierar.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har god kunskap om träd och växtlighet, som är trygg i att artbestämma träd samt bedöma deras vitalitet. Du har gärna en avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning inom trädgård eller park. Till exempel som trädgårdsingenjör, landskapsarkitekt, eller annan utbildning och erfarenhet som kan bedömas som relevant.
Tjänsten innebär ett aktivt och varierat arbete med mycket tid ute i fält, vilket passar dig som trivs med att arbeta utomhus i alla väder. Du har B-körkort, god datorvana och är bekväm med digitala system. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har ett professionellt, respektfullt och lösningsorienterat förhållningssätt i mötet med olika personer och situationer.
För att trivas i rollen är du noggrann, självständig och ansvarstagande, med god förmåga att planera ditt arbete och anpassa dig när förutsättningarna förändras.
DIN NYA ARBETSPLATS
Park och Natur är en del av förvaltningen samhällsbyggnad. Tillsammans ansvarar vi för att utveckla, anlägga och sköta kommunens gröna miljöer - allt från parker och lekplatser till gatuträd, tätortsnära skogar och vår växthusanläggning. Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team som gärna delar sin erfarenhet och som värnar om samarbete och långsiktig kvalitet.
I en kommun som växer snabbt spelar grönska en central roll för trivsel, hälsa och hållbar utveckling. Ditt arbete bidrar direkt till det Skellefteå som byggs just nu och du får en vardag där både naturen och framtiden finns nära.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "639244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Mimmi Leandersson 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9696482