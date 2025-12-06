Trädgårdstekniker
Lunds Universitet / Trädgårdsodlarjobb / Lund Visa alla trädgårdsodlarjobb i Lund
2025-12-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Botaniska trädgården vid Lunds universitet (LUBT) är en plats där botanik och hortikultur möter vetenskap och allmänhet.
Med cirka 7 000 olika växtarter och över en halv miljon besökare årligen är trädgården en central mötesplats för forskning, undervisning och rekreation. Vi deltar även i nationella och internationella bevarandeprojekt och arbetar aktivt för att sprida kunskap om växters betydelse och biologisk mångfald.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Under säsongen 2026 söker vi en medarbetare till vårt växthuslag, där du tillsammans med kollegor ansvarar för våra växthusmiljöer med sju olika klimat och växter från hela världen.
Vi välkomnar dig som har erfarenhet av liknande arbete och goda kunskaper om hur växter från olika regioner ska hanteras, skötas och utvecklas. Du känner dig trygg i att arbeta med växthusteknik och i att justera och övervaka tekniska system för att säkerställa optimala klimatförhållanden.
Som ansvarig för en växtsamling ingår daglig skötsel såsom vattning, biologisk bekämpning, beskärning och löpande tillsyn.
Du kommer ingå i ett schema där du arbetar helg, fördelat på ungefär 8 personer.Publiceringsdatum2025-12-06Arbetsuppgifter
Daglig skötsel av växter, inklusive vattning, beskärning och biologisk bekämpning Säkerställa och justera rätt klimat i växthusen Dokumentation, inventering och uppdatering av växtinformation Bidra till ett gott samarbete inom växthuslaget och trädgården som helhet Bidra till att uppfylla LUBT:s strategiska mål, inklusive lösningsorienterade diskussioner om vägar att öka hållbarheten och förbättra besökarupplevelsen, med mera.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Minst 3-årig trädgårdsutbildning med inriktning mot odling
- Erfarenhet av att arbeta med tropiskt och subtropiskt växtmaterial i växthusmiljö
- Erfarenhet av växthusteknik och klimatstyrning
- God fysik - arbetet kan innehålla tyngre moment
- Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
- Erfarenhet av biologisk bekämpning
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att arbeta med att bygga upp växthusmiljöer från jord till trädtoppshöjd, inklusive val av material och utformning av växtlayout.
Dina egenskaper:
- Du är flexibel, serviceinriktad och noggrann
- Du motiveras av att leverera hög kvalitet i ditt arbete
- Du är självgående men också en lagspelare med god samarbetsförmågaÖvrig information
Anställningen är en säsongsanställning med omfattning 100 % med tillträde den 2026-03-01 t.o.m. 2026-12-31, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina
meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
LUs kultur- och museiverksamheter, Botaniska trädgården Kontakt
Allison Linnea Perrigo allison_linnea.perrigo@botan.lu.se 00000000 Jobbnummer
9632105