Trädgårdsmästare/odlingsansvarig
Region Östergötland / Trädgårdsodlarjobb / Norrköping
2026-03-10
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Himmelstalunds utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård och djurvård. Vidare erbjuds den anpassade gymnasieskolans nationella program Skog, mark och djur samt Individuellt program. Yrkesvuxutbildning samt yrkeshögskoleutbildning finns inom trädgård
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att planera och ansvara för skolans växtproduktion inom alla odlingsgrenar. Viss undervisning ingår i tjänsten. I tjänsten ingår också visst utvecklingsarbete och ekonomiskt ansvar.
Arbetsgrupp
I rollen som trädgårdsmästare är du en del av en enhet bestående av cirka15 medarbetare, där trädgårdslärare, mentorer och elevstödspersonal ingår.
Om dig
Du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du har förmågan att skilja mellan det privata och det professionella och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du har ett starkt engagemang för trädgårdsbranschen och för utveckling av trädgårdsutbildning med utgångspunkt i branschens krav.
Du är serviceinriktad och strävar alltid efter att ge det lilla extra. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Ett flexibelt förhållningssätt är avgörande, då arbetet ofta behöver anpassas efter rådande situation och verksamhetens behov. Samverkan och samarbete är naturliga ledord i ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har relevant utbildning och flera års aktuell, praktisk yrkeserfarenhet inom trädgårdsbranschen. Det är meriterande om du har en utbildning inom odling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller motsvarande YH-utbildning, samt erfarenhet av eget företagande inom odlingsbranschen.
Du har gedigna kunskaper inom produktion i växthus, växthusteknik och klimatstyrning samt erfarenhet av och kunskaper inom plantskoleproduktion. För tjänsten krävs flerårig praktisk erfarenhet inom området samt god kännedom om aktuell teknisk utrustning och växtmaterial.
Ansökan och anställning
Anställningens omfattning kan diskuteras, ange önskad sysselsättningsgrad i din ansökan.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
