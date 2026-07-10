Trädgårdsmästare
Åstrand Landscaping AB / Trädgårdsanläggarjobb / Eskilstuna Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Eskilstuna
2026-07-10
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Tjänst: Säsongsanställd för premium trädgårdsföretag i Mälardalen
Hej!
Mitt namn är Emanuel Åstrand, och jag är 19 år gammal. Sedan 3 år tillbaka driver jag ett trädgårdsföretag över Mälardalen som utgår från Eskilstuna. Nu börjar det bli mycket kunder så jag behöver en andra säsongsanställd fram till och med 7 oktober som kan börja omgående. Arbetsuppgifterna kommer vara 80 % fysiska, och 20 % kreativa/marknadsföring samt ta ansvar för planering. Nästa år finns goda möjligheter till fortsättning om man bara går med på den korta perioden nu.
Är du duktig på trädgård, entreprenad och anläggning är det jättebra. Pensionerad trädgårdsmästare? Ung men otroligt mycket driv? Vill du lära dig?
Då kan tjänsten vara rätt för dig.
Vi tar lön individuellt. Eftersom företaget är i en uppbyggnadsfas finns inte några perfekta lösningar på allt, men vi får improvisera. Maskiner, lokaler och pickup som företagsbil kommer med tiden. Företaget växer i ett ordentligt tempo, så dagens improviserade lösningar kan vara borta om några månader.
Tjänsten är bred. Mycket tungt fysiskt arbete, och sälj.
Krav:
B-körkort
Egen bil
Kundbemötande
Flexibel
Driven och bidrar till en positiv arbetsplats
Vi tar detaljerna privat. PM gärna. Mail: Carlemanuel.astrand@gmail.com
Tjänsten tillsätts så fort som möjligt!
Mvh Emanuel Åstrand Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: carlemanuel.astrand@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstrand Landscaping AB
(org.nr 559492-1123), https://gratis-4149641.webador.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD & Ägare
Emanuel Åstrand Carlemanuel.astrand@gmail.com Jobbnummer
10000108