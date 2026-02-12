Trädgårdsmästare
2026-02-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
VM Trädgård AB är ett litet företag som funnits sedan år 2022, men med erfarenhet inom branschen sedan 14 år tillbaka. För att bemöta det höga trycket från kunder söker vi nu fler glada personer till vårt team.
Vi jobbar främst hos privatpersoner, i och runt Lund och ser alltid till att ge det där lilla extra. Varje kund är lika viktig för oss och för att hålla den höga standarden är det viktigt att varje anställd känner ett genuint engagemang
Vi utför allt inom trädgård, så som beskärningar, häck- & formklippning, trädgårdsanläggning, plantering och allmänt trädgårdsunderhåll. Här är något för alla och är det något du inte bemästrar så lär vi gärna upp dig. Arbetet varierar mellan ensam- & grupparbete. Erfarenhet ser vi som något meriterande men det viktigaste är hur du är som person och att du vill lära dig och utvecklas.
Kundkontakt är viktigt för oss för att läsa in hur varje kund vill ha sin trädgård, då den ena inte är den andra lik. Detta är ett vinnande koncept för vår verksamhet då vi ser och hör att våra kunder väljer att fortsätta anlita oss. Vi tror på kunders rekommendationer framför marknadsföring.
Detta kan vi erbjuda dig:
En heltidstjänst året runt
Ett varierande arbete med stora möjligheter till utveckling
Vara en del av ett team som ser till att alla trivs och ser fram emot varje arbetsdag
Fast timlön med möjlighet till ob
Friskvård
För att få en större bild av vad vi gör, får du gärna titta in på både hemsidan och instagram som uppdateras regelbundet.
Om du tycker detta låter bra är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: vincent.martensson@vmtradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VM Trädgård AB
(org.nr 559399-3008), https://vmtradgard.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9739985