Trädgårdsmästare
2026-01-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Trädgårdsmästare sökes - för dig som gillar hela spannet
Vill du ha ett självständigt arbete där du leder dig själv och får vara både kreativ och praktisk?
Vi söker dig som kan ta i när det behövs - röja, beskära, köra maskin - och som samtidigt bryr dig om detaljerna. Du som ser när något behöver formas, finjusteras eller plockas ihop till något som faktiskt känns klart. Ibland är det motorsåg och grovarbete. Ibland är det buketter, form och fingertoppskänsla. Och du trivs med variationen däremellan.
Du arbetar till stor del själv och ansvarar för hela processen. Från första tanken och planeringen, via att göra jobbet på plats, till att sköta och följa upp över tid. Det betyder att du lyssnar in kundens önskemål, ser vad platsen kräver och får det att fungera i verkligheten - inte bara på pappret. Ofta är naturen din närmaste arbetsmiljö, och det behöver du trivas med.
Du behöver vara trygg i ditt hantverk, ha motorsågskörkort, vara van att köra maskiner, ha teknisk koll och inte vara rädd för fysiskt arbete. Men framför allt behöver du gilla att arbeta självständigt, ta ansvar och lämna ifrån dig något du själv kan stå för.
Det här är ett jobb för dig som vill använda hela din kompetens - och som vill göra det på riktigt. Arbetet pågår året runt och omfattar både privata trädgårdar och uppdrag åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Vi förutsätter att du är utbildad inom trädgård och har erfarenhet av att arbeta självständigt med att driva egna projekt.
Tjänstgöringsgraden är förhandlingsbar och mellan 50-100 %. Anställningen är i Proficore AB där du får kollegor (dock ej i det dagliga arbetet). Arbetsområde Jönköping och Gränna med omnejd.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: elin@proficore.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556770-9414)
Vasavägen 8
554 54 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elin Westerlund Carlsson elin@proficore.se 0702746671 Jobbnummer
9668393