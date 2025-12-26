Trädgårdsarbete

Drömträdgård i Varberg AB / Trädgårdsodlarjobb / Varberg
2025-12-26


Drömträdgård fortsätter växa och behöver därför utöka personalgruppen. Vi söker dig som precis som vi älskar trädgård och vill utvecklas inom yrket. Du ska ha relevant utbildning och/eller erfarenhet från yrket.
Vi arbetar i första hand med privata trädgårdar men har även företag, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som kunder.
Vi erbjuder ett varierat arbete i ett gott gäng. Vi söker 2-3 personer på säsongsanställning eller tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad kan variera utifrån önskemål. Provanställning tillämpas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@dromtradgard.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Drömträdgård i Varberg AB (org.nr 556391-4232), http://www.dromtradgard.nu

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ulrika Kranshammar
ulrika@dromtradgard.nu
0707765976

Jobbnummer
9663878

