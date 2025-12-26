Trädgårdsarbete

Drömträdgård fortsätter växa och behöver därför utöka personalgruppen. Vi söker dig som precis som vi älskar trädgård och vill utvecklas inom yrket. Du ska ha relevant utbildning och/eller erfarenhet från yrket. Vi arbetar i första hand med privata trädgårdar men har även företag, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som kunder. Vi erbjuder ett varierat arbete i ett gott gäng. Vi söker 2-3 personer på säsongsanställning eller tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad kan variera utifrån önskemål. Provanställning tillämpas.