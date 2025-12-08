Trädgårdsarbete
2025-12-08
Vi söker nu några personer som vill arbeta med trädgårdsskötsel.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och kan innebära trädgårdsarbete som gräsklippning, klippning av häck, plantering av växter samt rensning av ogräs och skräp plockning.
Det är ett väldigt varierande arbete. Du utgår från vårt kontor i Malmö och åker runt till olika fastigheter för att utföra arbete främst runt Malmö regionen Ibland åker du ut själv och andra gånger tillsammans med andra kollegor. Du har tillgång till en företagsbil som du använder för att ta dig till och från fastigheterna.
Säsongs jobb
Arbetstiderna är förlagda på vardagar 07:00-16:00.
Säsongen vara till och med 27/11 - 2026.
Kan även bli fortsättning efter november med snö jour fram till säsongsstart.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du innehar:
MANUELLT B-körkort samt goda kunskaper i svenskt tal.
Erfarenhet av trädgårds yrket och ett intresse för trädgård.
Det är meriterande om du är van vid fysiskt arbete samt om du har körvana av gräsklippare eller park traktor sedan tidigare. Det är även meriterande om du har BE-körkort samt tidigare arbetat inom fastighetsbranschen och har ett intresse för trädgård och natur.Dina egenskaper
Kunden sätts alltid i fokus hos oss på MLB därför är det viktigt att du kan ta initiativ samt se vad som behövs göras utifrån ett helhetsperspektiv när du är ute hos våra kunder.
Du är företagets ansikte utåt när du arbetar och det är därför viktigt att du är ansvarstagande och har en god social förmåga att kunna kommunicera med kunder och arbetskollegor på ett bra sätt.Så ansöker du
Du söker tjänsten via mejl med ditt CV samt personligt brev till ansokan@mlb.se
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta via mejl ansokan@mlb.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ansokan@mlb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "trädgårdsarbete". Arbetsgivare Mlb Mark- Lek- Beskärning AB
(org.nr 556604-2262)
Agnesfridsvägen 186D (visa karta
)
213 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mlb Mark Lek Beskärning AB Jobbnummer
9632566