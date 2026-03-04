Trädgårdsarbetare, vikariat under ett år
Vill du arbeta i en miljö där du dagligen skapar trivsel, trygghet och välbefinnande för patienter, medarbetare och besökare? Vi söker nu en trädgårdsarbetare för ett vikariat på ett år, med start omgående eller enligt överenskommelse - med god möjlighet till förlängning!
En tidig vårmorgon kliver du ut på sjukhusområdet. Dimman ligger fortfarande kvar över gräset när du startar dagens arbetspass. Sakta träder sjukhuset fram i morgonljuset och du är den första som ger platsen liv. Du planterar blommor som välkomnar morgondagens besökare i färger. Det ger energi, hopp och ett leende hos någon som kanske behöver det. En blåsig höstdag tar du bort löv och nedfall så att ingen behöver oroa sig för att halka. När vintern kommer är du den som ser till att promenadgårdar, entréer och gångvägar är framkomliga och säkra. Kanske är det inte alltid någon som ser dig i stunden, men ditt arbete syns och känns i varje årstid. Du gör platsen tillgänglig, trygg och välkomnade för varje patient, besökare och medarbetare. Du är en del av pulsen som håller sjukhuset levande och på Internservice har du en viktig funktion som får sjukhuset att rulla dagligen. Kom och jobba med oss på Regionsjukhuset Karsudden!Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm är ett av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus med 155 vårdplatser. Här vårdas merparten av patienterna enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Målet är att förbättra enskilda patienters psykiska hälsa för att klara ett liv i samhället och samtidigt beakta samhällsskyddet genom att förebygga återfall i brott. För våra medarbetare erbjuder vi personalförmåner och kontinuerlig kompetensutveckling i en engagerad, kunskapsintensiv och lärande organisation. Vi erbjuder personalförmåner i syfte för god hälsa, ökad trivsel och utveckling. Vi har bland annat ett personaltorg med restaurang och ett välutrustat personalgym att nyttja. Genom delaktighet skapar vi tillsammans Regionsjukhuset Karsudden, - ett ledande och hållbart sjukhus för framtiden.Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår skötsel av sjukhusets uteområde för att uppnå en god, säker och trevlig miljö för alla som vistas på området. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.
• gräsklippning, rensning och ansning av planteringar, buskar och träd
• röjning av sly och hantering av löv, nedfall och gräs
• plantering av blommor och säsongsanpassade växter
• skapande av nya gräsytor, rabatter och platser som gör området attraktivt
• sopning och rensning av trappor, asfalt- och grusytor samt promenadgårdar
• tömning av papperskorgar samt plock av skräp för att hålla området rent och tryggt
• lokalvårdsarbete
• hjälpa transportörer med posthantering och köra matvagnar med truck.
På enheten Internservice finns ett sammansvetsat team som samarbetar dagligen. För att trivas i rollen som trädgårdsarbetare ska du därför även kunna utföra andra serviceuppgifter vid behov.
Vi erbjuder en inskolning på Internservice samt tre heldagars introduktion i vår utbildningslokal på sjukhusområdet. Under dessa dagar får du de grundläggande kunskaperna du behöver av olika professioner för att kunna göra ett bra arbete i din roll.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett genuint intresse för trädgårdsarbete och utemiljöer, och som känner stolthet i att skapa välskötta, trygga och trivsamma områden för andra att vistas i. Du är initiativtagande, ansvarstagande, flexibel, samarbetsvillig och noggrann. Du är van vid att arbeta med grönyteskötsel - såsom gräsklippning, rensning, beskärning och plantering. Samarbete är en viktig del av rollen, och du trivs med att vara en del av ett större team där ni tillsammans skapar en trygg och välkomnande miljö för alla. Du arbetar miljömedvetet och följer hygien- och miljökrav samt rutiner för avfallshantering. Noggrannhet och ansvarstagande är självklart för dig, oavsett om du vårdar en maskin, sköter en plantering eller håller området rent. Eftersom arbetet kan variera utefter behov är det även viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig utefter ändrade omständigheter.
Vi söker dig som har en gymnasieexamen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och samarbete behöver måste du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Du behöver vara 18 år eller äldre samt ha en god fysik då arbetet till stor del är fysiskt. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av liknande arbete eller annan jämförbar verksamhet, alternativt ett genuint intresse inom området. Utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten är meriterande.
Då arbetet kräver att du kan köra truck är det ett även krav på truckkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariat under ett års tid med god möjlighet till förlängning. Arbetet sker dagtid måndag - fredag.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Maria Fridlund, Enhetschef
HR-specialister
Fackliga företrädare
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 0150-560 10.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-27.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
