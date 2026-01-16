Trädgårdsarbetare till Norrköping!
2026-01-16
Har du ett intresse för grönytor och trädgårdsskötsel och trivs med att arbeta utomhus? Tycker du om varierande arbetsuppgifter såsom plantering, beskärning och gräsklippning? Då kan tjänsten som trädgårdsarbetare vara rätt för dig!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med vår kund en Trädgårdsarbetare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning, och du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader.
Vår kund är en av Nordens ledande aktörer inom samhällsbyggnad. Inom affärsområdet drift och underhåll bedrivs verksamhet inom park, vägdrift och yttre fastighetsskötsel. Genom nära samverkan med både offentliga och privata kunder tas den offentliga utemiljön om hand, med fokus på trygghet, trivsel och tillgänglighet.
Du erbjuds
En varierande och omväxlande roll med stort ansvar
Möjlighet att arbeta med både skötsel och nyanläggning av grönytor
Arbetsuppgifter som varierar efter årstiderna
Ett välkomnande och stöttande teamPubliceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som trädgårdsarbetare arbetar du med skötsel av parker och grönytor samt med nyanläggning av utemiljöer. Arbetsuppgifterna omfattar även renhållning, beskärning av buskar och träd, snöröjning samt andra säsongsanpassade uppgifter. Du förväntas kunna tolka ritningar och skötselplaner samt dokumentera arbetet genom egenkontroller och avvikelserapportering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skötsel av planteringar och grönytor
Gräsklippning, beskärning av buskar och träd samt ogräsrensning
Nyanläggning av parker
Renhållning
Vi söker dig som:
Har en trädgårdsutbildning och/eller tidigare erfarenhet av park- och trädgårdsarbete
Innehar B-körkort
Har kunskaper om plantering och skötsel av sommarblommor (meriterande)
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas i rollen som trädgårdsarbetare. Du är engagerad, noggrann och serviceinriktad, och trivs med kundkontakter. Du har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du känner dig trygg i att arbeta självständigt. Du är nyfiken och har en vilja att utvecklas och lära dig nya saker. Ordning och struktur präglar ditt arbetssätt, och du har förmågan att planera, prioritera och driva ditt arbete på egen hand.
OMFATTNING: Säsongsanställning på heltid med start i vår till och med i höst, i vissa fall finns möjlighet till förlängning.
STAD: Norrköping
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord, och kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto - här kan du skapa din kandidatprofil vilket ökar dina chanser till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner.
