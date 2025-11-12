Trädgårdsarbetare med erfarenhet
2025-11-12
Vi växer - och söker nu fler erfarna trädgårdsarbetare som vill bli en del av vårt team!
JRF Mark AB ansvarar för skötsel av utemiljöer åt ett flertal mark- och fastighetsägare i norra Stockholm. Vi söker nu flera engagerade och kunniga medarbetare till våra uppdrag.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Som trädgårdsarbetare hos oss kommer du främst att arbeta med mark- och trädgårdsskötsel, men även vara rådgivande i skötselfrågor.
Arbetet innefattar maskinkörning av entreprenadmaskiner, så vana vid sådant arbete är meriterande.
Vi söker dig som:
Har utbildning, erfarenhet och kompetens inom trädgårdsskötsel, markarbete eller liknande område. (krav)
Har B-körkort (för manuell växellåda - krav)
Behärskar svenska i tal och skrift
Är positiv, ansvarstagande och självgående med servicekänsla, men trivs också med att jobba i grupp. Gillar att "jobba med kroppen" utomhus med många varierande arbetsuppgifter.
Meriterande:
Erfarenhet av entreprenadmaskiner
Arbetsledning och planering
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt
Lön enligt gällande kollektivavtal
Ett varierande och utvecklande arbete i ett engagerat teamSå ansöker du
Vi tar endast emot skriftliga ansökningar.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@jrf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jrf Mark AB
(org.nr 556466-3952), http://www.jrf.se
Leverantörsvägen 8 (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9600637