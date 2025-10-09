Trädgårdsarbetare
SK trädgårdsservice AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsodlarjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SK trädgårdsservice AB i Stockholm
, Täby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och arbetsam person för underhåll av utemiljöer runt om i hela Stockholm. Arbetet är säsongsanpassat och sker utomhus året runt.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Som trädgårdsarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter som bland annat innefattar:
Plantering
Ogräsrensning
Gräsklippning
Städning och sanering
Bevattning
Snöskottning (vintertid)
Arbetet sker på olika platser i Stockholm och kräver flexibilitet samt god fysik.Kvalifikationer
Meriterande erfarenhet:
Trädgårdsarbete
Jordbruk eller liknande fysiskt arbete
Tidigare erfarenhet av utomhusmiljöskötselDina personliga egenskaper
Hårt arbetande och självgående
Noggrann och ansvarsfull
Positiv inställning och samarbetsvillig
Flexibel och anpassningsbar
Språkkunskaper:
Det är ett plus (men inget krav) om du talar något av följande språk:
Svenska
Engelska
Arabiska
Indiska språk (exempelvis hindi, urdu, punjabi)Övrig information
Körkort är meriterande men inte ett krav.
Vi arbetar både i team och individuellt beroende på uppdrag.
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm (arbete sker på flera platser inom länet)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: sktradgardservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SK trädgårdsservice AB
(org.nr 559060-6322)
Åkeshovs Gårdsväg 10 (visa karta
)
168 78 BROMMA Kontakt
Khalid Ahmed sktradgardservice@gmail.com Jobbnummer
9549930