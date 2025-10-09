Trädgårdsarbetare

SK trädgårdsservice AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm
2025-10-09


Vi söker nu en engagerad och arbetsam person för underhåll av utemiljöer runt om i hela Stockholm. Arbetet är säsongsanpassat och sker utomhus året runt.

Publiceringsdatum
2025-10-09

Dina arbetsuppgifter
Som trädgårdsarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter som bland annat innefattar:
Plantering

Ogräsrensning

Gräsklippning

Städning och sanering

Bevattning

Snöskottning (vintertid)

Arbetet sker på olika platser i Stockholm och kräver flexibilitet samt god fysik.

Kvalifikationer
Meriterande erfarenhet:
Trädgårdsarbete

Jordbruk eller liknande fysiskt arbete

Tidigare erfarenhet av utomhusmiljöskötsel

Dina personliga egenskaper
Hårt arbetande och självgående

Noggrann och ansvarsfull

Positiv inställning och samarbetsvillig

Flexibel och anpassningsbar

Språkkunskaper:
Det är ett plus (men inget krav) om du talar något av följande språk:
Svenska

Engelska

Arabiska

Indiska språk (exempelvis hindi, urdu, punjabi)

Övrig information
Körkort är meriterande men inte ett krav.

Vi arbetar både i team och individuellt beroende på uppdrag.

Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad eller enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag

Tillträde: Enligt överenskommelse

Placeringsort: Stockholm (arbete sker på flera platser inom länet)

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: sktradgardservice@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SK trädgårdsservice AB (org.nr 559060-6322)
Åkeshovs Gårdsväg 10 (visa karta)
168 78  BROMMA

Kontakt
Khalid Ahmed
sktradgardservice@gmail.com

Jobbnummer
9549930

