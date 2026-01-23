Trädgårdsanläggningsarbetare
Nice Garden i Sverige AB / Trädgårdsanläggarjobb / Danderyd Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Danderyd
2026-01-23
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nice Garden i Sverige AB i Danderyd
Nice Garden söker nu ny en ny medarbetare i trädgårdsteamet.
Som trädgårdsanläggningsarbetare så ska du hjälpa till med att städa trädgårdar med att ta bort löv, grenar, ogräs samt klippa gräs och trimma och hålla fint. Du kommer även få vara med och lägga ut rullgräs samt plantera växter och anlägga häckar.
Arbetet är fysiskt krävande och du kommer att behöva bära/lyfta och jobba fysiskt med kroppen.
Du kommer generellt att få jobba i team om 2 eller 3 personer. Ibland kan du få komma att göra enstaka insatser själv så som åka med bilen och göra ärenden.
Arbetsuppgifterna förändras under säsongen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: patrik@nicegarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nice Garden i Sverige AB
(org.nr 556733-6929)
Ekeby Gård (visa karta
)
182 55 DJURSHOLM Arbetsplats
Nice Garden i Danderyd AB Kontakt
Patrik Bergquist patrik@nicegarden.se 0704447914 Jobbnummer
9700837