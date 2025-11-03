Trädgårdsanläggare, anläggare

Fullersta mark och anläggning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Huddinge
2025-11-03


Söker 2-3 personer som kan arbeta med olika anläggningsuppgifter såsom trädgård, mark, sten, rör, underhåll och drift, skulle något av detta passa in på dig tveka inte på att höra av dig till mig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: info@fullerstamark.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fullersta mark och anläggning AB (org.nr 559523-8063)

Arbetsplats
Fullersta mark & anläggning AB

Jobbnummer
9586902

