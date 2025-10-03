Trädgårdsanläggare
Peab Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Lomma Visa alla anläggningsarbetarjobb i Lomma
2025-10-03
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en praktiskt lagd och mångsidig mark- och anläggningsarbetare till vår verksamhet i Lomma med omnejd. Till skillnad från traditionella, tunga anläggningsprojekt arbetar vi med mindre och mer varierade uppdrag - där kreativitet, flexibilitet och hantverksskicklighet är avgörande. Om tjänsten
Hos oss får du arbeta med ett brett spann av uppgifter, exempelvis:
Träarbeten och byggnation av lekplatser
Plattläggning och kantstensarbete
Mindre rörläggning och VA-relaterade insatser
Skyltmontage och enklare byggnationer
köra lastare och grävmaskin
Service- och driftjobb kopplat till vattenanläggningar, flottar, spänger m.m.
Vi söker dig som har bred praktisk kompetens och trivs med att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter - gärna med erfarenhet från trädgårdsanläggning, service eller byggnation. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Kompetenser och personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete
Är självgående, noggrann och har god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta i ett mindre team där flexibilitet och ansvarstagande är viktigt Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vid frågor om tjänsten, kontakta: Peter.Sandberg2@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi har gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
