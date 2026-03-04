Träblåspedagog
Säters kommun, Kulturskolan / Pedagogjobb / Säter Visa alla pedagogjobb i Säter
2026-03-04
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säters kommun, Kulturskolan i Säter
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
I kulturskolan Säter arbetar du nära dina medarbetare. Du ingår i ett arbetslag med pedagoger inom frivilliga verksamheten och musiklärare som arbetar i grundskolan. Arbetssättet är demokratiskt och vi samarbetar kring det pedagogiska arbetet och samverkar för verksamhetens bästa. Du ingår i beslutsprocesser och vi arbetar kontinuerligt tillsammans för att utveckla verksamheten. Kulturskolans måtto -en Kulturskola för alla!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
* Enskild undervisning klarinett och saxofon (flöjt)
* Ensemble/orkesterledning
* Deltagande i Säterblåset
* Deltagande i projekt grundskola tex skolavslutningar, föreställningar och konserterKvalifikationer
* Musikhögskola eller likvärdig kompetens ( tex pedagogisk utbildning folkhögskola musik)
* Pedagogisk utbildning i musik ( träblås )
* Ensemble-ledning/orkester-ledning
* Erfarenhet av att leda och organisera arbetet kring orkester och ensemble
* Pedagogisk erfarenhet av arbete i grundskola
* Arbeta med människor
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag
* Skapa relationer och nätverk
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
* Planera och organisera
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
ÖVRIGT
* Tjänstens omfattning är 50% men kan utökas till 70% och sökande även undervisar i tvärflöjt.
* Tillträde omgående (efter rekrytering avslutas) eller när sökande kan tillträda. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310280". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Kulturskolan Kontakt
Kulturskolechef
Pia Ling Eriksson pia.ling-eriksson@edu.sater.se 0225-55337 Jobbnummer
9776934