Träarbetare till Produktion

Är du en praktisk lagd person som vill arbeta på ett litet, familjärt företag med en härlig laganda? Då är det dig vi söker!
Just nu söker vi träarbetare till en produktion som tillverkar specialanpassade träemballage till kunder inom olika branscher. Du kommer tillsammans med ditt arbetslag att arbeta med kapning och bearbetning av material för att tillverka emballage utefter kundspecifika beställningar. Arbetet är stationsbaserat där du får följa materialet under hela tillverkningsprocessen. Vidare arbetsuppgifter kommer även bestå av kvalitetskontroll, emballering och packning av produkter.
Start: Omgående/Löpande - ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 07:00-16:00
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person kan det finnas möjlighet att gå över till vår samarbetspartner på sikt. Förutsatt att allting fungerar bra.
Krav:
• Behärska svenska flytande i tal och skrift
• Montörsvana/Industrivana/Produktionsvana
Meriterande:
• Truckkort A + B
• Ritningsläsning
Vi söker dig som tidigare har arbetat med trä på något sätt då det är en stor fördel om du har materialvana. Som person är du social och tycker det är roligt att samarbeta i en mindre grupp. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett öga för kvalitet.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
