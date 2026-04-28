Torrsugsoperatör med C-körkort
2026-04-28
Swoosh behöver förstärkning och vi söker nu en Torrsugsoperatör/Chaufför som hjälper oss att möta efterfrågan från våra kunder. Vill du vara en del av vårt företag och utveckla verksamheten vidare. Vi söker dig som trivs i ett omväxlande och lösningsorienterat arbete där service till kunderna står i fokus.
Arbetsuppgifter Jobbet som torrsugsoperatör är väldigt varierande och mycket kundkontakt. Du har eget ansvar för en lastbil och utför arbetet ute hos kund. Arbetet går ut på att avlägsna material så som spån, sand, betong med mera från fastigheter med hjälp av vakuumteknik. Avfallet transporteras sedan till en avfallsanläggning. Som operatör på en torrsugsbil arbetar man oftast i par vilket innebär nära samarbete med en kollega. Arbete vid Torrsug kräver god fysik. Beredskap förekommer. Du kommer även att utbildas i spolning.
Din Profil
Vi söker dig som:
Har C-körkort och giltig YKB
Är en trygg och säker förare
Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Kan arbeta under eget ansvar och har god samarbetsförmåga
Är social och trivs med att ha mycket kundkontakt
Du trivs med att engagera dig, att ta ansvar och att jobba med människor - det är det allra viktigaste! Vi vill att du är en orädd, kreativ lagspelare som gillar problemlösning och att ta dig an nya utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är självgående, ordningsam och ansvarstagande som person. Du behöver vara stresstålig och tycka om att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare. I din chaufförsroll möter du dagligen kunder och det är därför viktigt att du har en god servicekänsla, samt att du är bekväm med att driva merförsäljning och hitta nya affärsmöjligheter.
Vi eftersträvar en öppen företagskultur som uppmuntrar engagemang, initiativ och delaktighet. Som arbetsgivare är vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas hos oss.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Patrik Nordström via patrik.nordstrom@swooshsverige.se
tel: 072-4014093
Är du intresserad? Skicka din ansökning via ansökningsknappen i annonsen. Det viktiga är inte att du har en klar CV och/eller personligt brev utan du kan istället berätta fritt vad du arbetat med. Sista ansökningsdatum: 2026-05-31 Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför gärna så snart som möjligt.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Om oss Swoosh är en rikstäckande modern miljöteknisk koncern som erbjuder ett komplett utbud av sug- spol- och reliningtjänster för underhåll i både fastighet och industri. Våra kunder är företag, industrier, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Swoosh erbjuder avancerade tjänster inom bland annat dag- och spillvattensystem, relining, kanaltätning och kamerainspektion. Vi anlitas både vid planerade och förebyggande åtgärder och vid akuta insatser. VI har jour dygnet runt - året om! Våra kunder är allt från stora industrier och företag till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi strävar efter jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Tillsammans står vi för Kundfokus, Trygghet och Framåtanda. Så ansöker du
