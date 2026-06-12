TechOps Specialist med fokus på nätverk!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Västerås Visa alla supportteknikerjobb i Västerås
2026-06-12
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Bli en nyckelspelare i vår kunds lokala team i Västerås där framtidens säkra driftövervakningssystem byggs. Här arbetar du i teknikens framkant med privata molnlösningar och får tillgång till unika certifieringar i en innovativ miljö.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som TechOps Specialist arbetar du med att facilitera lokala datahallar och bygga virtuella miljöer för externa kunder. Du tillhör ett växande team som värdesätter kunskapsutbyte och nära samarbete med produktutveckling och försäljning.
Du erbjuds
Du erbjuds en mentor i form av en senior specialist och stora möjligheter till kompetensutveckling. Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work där ambitionen är att anställningen ska övergå till kund på sikt.
Om du blir aktuell för den här rollen kommer du att genomföra en säkerhetsprövning samt klara av en bakgrundskontroll.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar för nätverksinfrastruktur, från fysisk hårdvara i datahallar till nätverksvirtualisering och säkerhetssimuleringar för kundspecifika projekt.
Designa och sköta drift av nätverk, inklusive switchar, brandväggar och VPN
Drifta och utveckla kunds interna moln (byggt på VMware-lösningar som vSphere och Cloud Director)
Hantera servrar (Linux och Windows) samt virtuella skrivbordsmiljöer (VDI)
Ge support och utveckla lagringslösningar via NetApp
Hantera supportärenden och systemändringar i ServiceNow
Hjälpa till med cybersäkerhet enligt standarder som ISO 27001 och NIS2
Dokumentera nätverksdesign och drift rutiner
Vi söker dig som
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, nätverk, systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God förståelse för TCP/IP, VLAN, routing och brandväggar
Tidigare erfarenhet av Linux-/Windows-administration och ett intresse för drift
Tidigare erfarenhet av scripting eller automatisering
Intresse för VMware-teknologier som vSphere, Cloud Director och NSX-T
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av Cisco-miljöer
Tidigare erfarenhet av NetApp
Kunskap om VMware NSX
Tidigare erfarenhet av arbete i ServiceNow
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Q6HMVH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Kopparlundsvägen 12 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9961010