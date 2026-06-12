Enhetschef, Ekonomikonsulttjänster
Statens Servicecenter / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-06-12
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Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv.
Vill du vara med och bidra till en effektivare statsförvaltning?
Vi söker nu en enhetschef till vår enhet för ekonomikonsulttjänster ï Sundbyberg. Enheten ingår i avdelningen för ekonomi- och konsulttjänster som har verksamhet i Gävle, Sundbyberg och Östersund. Avdelningen ansvarar för alla tjänsteleveranser till statliga myndigheter inom E-handel, redovisning samt konsulttjänster inom ekonomi och HR. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
I rollen som enhetschef ingår:
• Att leverera redovisnings- och konsulttjänster inom statsförvaltningen
• Att ha personal- och ekonomiskt ansvar (enheten består av ca 10 medarbetare)
• Att leda och utveckla verksamheten inom enheten
• Att skapa effektivitet och nytta i leveranser för våra kundmyndigheter
• Att ha kunskap om det statliga ekonomiadministrativa regelverket liksom den statliga värdegrunden
• Att ingå i avdelningen ledningsgrupp och därmed bidra till helheten för avdelningens uppdrag
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst tre års erfarenhet som chef med personalansvar
• Drivit förändringsarbeten
• Erfarenhet av processledning
• Arbetat med redovisning inom statlig verksamhet
Du ska ha följande förmågor:
• God ledarskapsförmåga; där du är tydlig, motiverar, skapar engagemang och delaktighet
• Systematisk: Följer fastställda metoder, processer och kvalitetssäkrar ditt arbete
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt
• Kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
• Utvecklingsorienterad: Tar initiativ till förbättringar och driver förändringsarbete framåt
• God samarbetsförmåga: Arbetar prestigelöst med andra och bidrar aktivt till att lösa gemensamma uppgifter
Dessutom är det meriterande om du har:
• Deltagit i ledningsgruppsarbete
• Varit ekonomichef eller redovisningschef
• Erfarenhet från konsultverksamhet i rollen som konsultchef eller annan affärsmässig konsultroll Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Anställningen är 100 % och tillsvidare.
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning.
Tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Denna anställning kräver svenskt medborgarskap, samt godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 5 juli ,2026.
Intervjuer planeras under vecka 34 i Sundbyberg, 2026.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Beskriv även tydligt hur du uppfyller kvalifikationerna för tjänsten. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Statens servicecenter Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv. Läs gärna mer om oss https://www.statenssc.se/om-statens-servicecenter/jobba-hos-ossVår
verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare. Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet. Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens servicecenter
(org.nr 202100-6453), https://www.statenssc.se/
Sturegatan 4 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
Avdelningschef
Maria Linna Angestav +46103505065 Jobbnummer
9961012