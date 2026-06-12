Butikssäljare till Blomsterlandet i Arninge
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2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Blomsterlandet är Sveriges ledande butikskedja inom växter och trädgård, med ett sextiotal butiker från Luleå till Malmö samt en rikstäckande e-handel. Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av växter och trädgårdsprodukter, kombinerat med kunskap och inspiration som gör det enklare för våra kunder att lyckas. Sedan 2025 ingår vi i Nordic Garden Group tillsammans med norska Plantehallen.
Om rollen
Blomsterlandet i Arninge är en väletablerad butik som erbjuder ett brett sortiment av växter, blommor och trädgårdsprodukter. Här arbetar ett engagerat team som tillsammans skapar en inspirerande butiksmiljö och ger kunderna en förstklassig serviceupplevelse.
Nu söker vi, på uppdrag av vår kund, två nya medarbetare som vill bli en del av teamet i Arninge och bidra till butikens fortsatta utveckling.
Vi söker både:
Butikssäljare med ansvar – 75 % (ca 30 timmar per vecka) För denna tjänst söker vi dig som har några års erfarenhet från butik och som tidigare haft ett större ansvar, exempelvis som avdelningsansvarig, teamledare eller i en annan ansvarstagande roll. Du trivs med att ta initiativ, stötta kollegor och bidra till att verksamheten fungerar smidigt i det dagliga arbetet.
Butikssäljare – 50 % (20 timmar per vecka) För denna tjänst söker vi dig som drivs av försäljning, service och att skapa positiva kundupplevelser. Du trivs i ett högt tempo och uppskattar varierande arbetsuppgifter där kunden alltid står i centrum.
Som butikssäljare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten där kundservice, försäljning, varupåfyllnad och skapandet av en inspirerande butiksmiljö står i fokus.
Butiken har öppet vardagar kl. 10.00–19.00 och helger kl. 10.00–17.00. Tjänsterna innebär arbete på varierande tider under hela öppettiden samt varannan helg.Dina arbetsuppgifter
Ge professionell och personlig service till kunder
Hjälpa kunder med frågor kring produkter och sortiment
Arbeta aktivt med försäljning och kundbemötande
Bemanna kassan och hantera betalningar
Ta emot leveranser, packa upp och fylla på varor
Arbeta med varuexponering och daglig skötsel av butikens avdelningar
För tjänsten med ansvar även stötta verksamheten genom ett större ansvarstagande i det dagliga arbetet
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och trivs i en roll där kundmötet står i centrum.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av arbete inom butik och försäljning
Är positiv, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en god laganda
Är strukturerad och har förmåga att prioritera ditt arbete
Intresse för växter, blommor och odling är meriterande
Vi söker dig som har rätt inställning, driv och vilja att utvecklas. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och engagemang!
Anställningsform: Provanställning i 6 månader som därefter övergår till en tillsvidareanställning.
Startdatum: Omgående
Lön: Enligt handels kollektivavtalSå ansöker du
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Om Job&talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7893565-2050076". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
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113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9961011