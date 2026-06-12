Fysioterapeut till Vardaga, Västerås
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2026-06-12
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Är du fysioterapeut med hjärta för äldreomsorg?
Vi söker dig som vill göra skillnad, på riktigt. Hos oss på Vardaga får du arbeta nära både omsorgspersonal och boende, i en vardag där teamarbete och verksamhetsnära insatser står i fokus. Nu söker vi en fysioterapeut till våra tre äldreboende i Västerås.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du få nya arbetsuppgifter? Hos oss har du möjlighet att arbeta i andra delar av organisationen eller bli chef.
Om rollen
I Västerås har vi sedan november 2025 en egen organisation med arbets- och fysioterapeut. Det har varit en lyckad satsning där vi ser ett mer kontinuerligt, närvarande och samordnat arbetssätt, till stöd för både boende och medarbetare.
Du kommer att ha din bas i tre äldreboenden inom Vardaga och vara en viktig del av teamet runt våra omsorgstagare. Här finns kollegor med stort engagemang och erfarenhet – som ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att skapa en trygg och aktiv vardag för våra boende.
I rollen som fysioterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du:
gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön.
provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel.
får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik m.m.
har kontakt med de boendes närstående
Om enheterna i Västerås
Du kommer att arbeta verksamhetsnära på tre olika boenden i Västerås, med både demens- och somatisk inriktning:
Pilfinksgården – beläget centralt i stadsdelen Råby, med inriktning mot personer med demenssjukdom. Här erbjuder vi en individuellt anpassad omsorg med hjärta, integritet och valfrihet.
Granen – ett somatiskt äldreboende med 36 platser fördelade på tre plan. Boendet ligger naturskönt i Råby, nära skog och grönområden.
Tujagården – ett somatiskt äldreboende med 36 platser, beläget i Skiljebo. Boendet omges av skog och fina promenadvägar, vilket skapar en lugn och trivsam miljö för både boende och medarbetare.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap – och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg
tycker mycket om att möta människor i olika situationer
är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut och vågar tänka själv
har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att jobba i team samt stötta kollegor.
Du är legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Sysselsättningsgrad: 80%-100% Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 31 aug 2026. Intervjuer planeras starta v 31 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Har du frågor? Kontakta gärna: Enhetschef Sara Edström, sara.edstrom@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899299-2050057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Pilfinksgatan 2 (visa karta
)
724 70 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9961013