Tornby Bilvård söker ny medarbetare!
2026-01-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Sökes: Erfaren bilvårdare / rekondspecialist till Tornby Bilvård
Tornby Bilvård söker nu en erfaren och engagerad medarbetare till vårt team! Är du passionerad för bilvård och rekonditionering? Vill du arbeta i ett dynamiskt och professionellt team? Då är du den vi söker!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilvård och rekonditionering
Kan polering av bilar på ett noggrant och professionellt sätt
Behärskar svenska i tal och skrift
Kan kommunicera på arabiska / persiska eller kurdiska (meriterande)
Vi erbjuder:
Ett stimulerande arbete i ett väletablerat företag
Bra arbetsvillkor och möjlighet till utveckling
Ett trevligt team med fokus på kvalitet och kundnöjdhet
Välkommen med din ansökan! Skicka CV och personligt brev till info@tornbybilvard.se
eller ansök via Arbetsförmedlingen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@tornbybilvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MJY Carwash AB
(org.nr 559340-2059), https://tornbybilvard.se/
Roxviksgatan 14 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670253