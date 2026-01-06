Tornby Bilvård söker ny medarbetare!

MJY Carwash AB / Servicepersonaljobb / Linköping
2026-01-06


Sökes: Erfaren bilvårdare / rekondspecialist till Tornby Bilvård
Tornby Bilvård söker nu en erfaren och engagerad medarbetare till vårt team! Är du passionerad för bilvård och rekonditionering? Vill du arbeta i ett dynamiskt och professionellt team? Då är du den vi söker!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilvård och rekonditionering
Kan polering av bilar på ett noggrant och professionellt sätt
Behärskar svenska i tal och skrift
Kan kommunicera på arabiska / persiska eller kurdiska (meriterande)

Vi erbjuder:
Ett stimulerande arbete i ett väletablerat företag
Bra arbetsvillkor och möjlighet till utveckling
Ett trevligt team med fokus på kvalitet och kundnöjdhet

Välkommen med din ansökan! Skicka CV och personligt brev till info@tornbybilvard.se eller ansök via Arbetsförmedlingen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@tornbybilvard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MJY Carwash AB (org.nr 559340-2059), https://tornbybilvard.se/
Roxviksgatan 14 (visa karta)
582 73  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9670253

