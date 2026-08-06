Elektriker till driften
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2026-08-06
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Elektriker till Stadsbelysning
Drift & underhåll inom offentlig belysning – Norra sidan
Vill du ha ett fritt och varierande arbete där du gör verklig skillnad i samhället varje dag?
Stadsbelysning söker nu en erfaren och engagerad elektriker till vår driftverksamhet på norra sidan. Hos oss arbetar du med samhällsviktig infrastruktur och ser till att offentlig belysning fungerar tryggt och säkert – dygnet runt, året om.
Du blir en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens, stark laganda och stort engagemang. Vi värdesätter samarbete, kvalitet och service, och tillsammans skapar vi trygga och hållbara miljöer för människor i vardagen.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som elektriker hos oss arbetar du med drift, underhåll, felsökning och installation inom offentlig belysning. Arbetet är praktiskt, omväxlande och sker huvudsakligen utomhus.
Du utgår med egen servicebil och arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Beredskap/jour ingår i tjänsten, liksom arbete från skylift.
Du ansvarar för att våra belysningsanläggningar fungerar effektivt, säkert och enligt gällande krav och föreskrifter.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Felsökning och reparation av gatubelysning
Drift- och underhållsarbeten
Nyinstallation av belysningsanläggningar
Byte av armaturer och ljuskällor
Åtgärd av felanmälningar
Förebyggande underhåll och tillsyn
Reparation av elsystem och komponenter
Du medverkar även vid:
Provning, felsökning och driftsättning av anläggningar
Säkerställande av att arbeten utförs enligt ritningar, tekniska handlingar och elsäkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som har
Yrkesutbildning som elektriker eller motsvarande
ECY-certifikat eller auktorisation
Genomförd lärlingstid
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
B-körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är även viktigt att du har:
Erfarenhet av elinstallation inom entreprenad, anläggning eller industri
God kännedom om elsäkerhetsföreskrifter
Vana att läsa elritningar och tekniska handlingarDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person och tror att du:
Är självgående, ansvarstagande och initiativrik
Har god problemlösningsförmåga och arbetar noggrant
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Har god datorvana då rapportering sker digitalt
Är säkerhetsmedveten och värdesätter kvalitet i ditt arbete
Bidrar till en positiv laganda och är ödmjuk i samarbetet med kollegor och kunder
Meriterande
Erfarenhet av arbete med gatubelysning eller offentlig belysning
Arbete med driftentreprenader inom kommunal verksamhet
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete med stor frihet under ansvar
Egen servicebil i tjänsten
Ett erfaret och hjälpsamt team
Möjlighet att utvecklas inom offentlig belysning
Beredskapstjänst med ersättning
Trygg anställning med kollektivavtal
Arbete inom samhällsviktig infrastruktur
Välkommen med din ansökan!
Hos Stadsbelysning får du ett arbete där du ser resultatet av det du gör – varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Mail med elektriker till driften
E-post: caroline.sjoborg@stadsbelysning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "elektriker till driften". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadsbelysning Sverige AB
(org.nr 559336-6676) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023776