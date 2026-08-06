Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri - En väg in i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-08-06
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Är du legitimerad sjuksköterska med intresse för rådgivning, bedömning och triagering inom barn- och ungdomspsykiatrin? Trivs du med att arbeta i team men vill samtidigt ha ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka utvecklingen av verksamheten? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt team på En väg in (Evi).
En väg in är en regional mottagarfunktion inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup). Verksamheten startade 2013 utlokaliserad på olika Bup-mottagningar och har sedan 2016 varit centraliserad för hela Skåne. Vi arbetar i ett kontaktcenter (kontorslandskap) och tar emot digitala kontakter från barn och ungdomar, vårdnadshavare och vårdgrannar med frågor kring psykisk ohälsa.
Hos oss arbetar idag 29 medarbetare bestående av enhetschef, medicinska sekreterare, administratör, kuratorer och sjuksköterskor. Vår arbetsplats präglas av ständig utveckling och förbättring, med målet att ge rätt stöd till rätt person i rätt tid.
Vi har ett gott arbetsklimat med stark teamkänsla där omtanke om patienter, anhöriga och kollegor är en självklar del av vardagen. Evi är en arbetsplats där både engagemang och trivsel står i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på En väg in har du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag. Ditt arbete består huvudsakligen av telefonrådgivning där du ger råd och stöd, gör bedömningar av psykisk ohälsa och triagerar ärenden till Bup, Första linjen, Maria Skåne eller annan lämplig instans.
Du ansvarar även för bedömning och triagering av externa remisser till Bup i Skåne. Vidare erbjuder vi ungdomar möjlighet till anonym chatt där allmänna råd ges, samt arbete med vår digitala kontaktväg för ungdomar, Ung Bupkontakt.
Verksamheten präglas av aktivt process- och utvecklingsarbete där fokus ligger på effektiva arbetssätt och god tillgänglighet. Du arbetar i ett erfaret, tvärprofessionellt team och har möjlighet att delta i vårdutveckling genom sidouppdrag kopplade till rutiner och förbättringsarbete.
Som ny medarbetare erbjuds du en strukturerad introduktion på 14 dagar samt mentor. Det finns tydliga arbetsbeskrivningar, digitalt beslutsstöd och ett stort kollegialt stöd. Det finns möjlighet att arbeta på distans, via en hemarbetsplats, när du har fått erfarenhet och kan arbeta självständigt.
Vi erbjuder
• Internutbildningar inom verksamheten och förvaltningen
• Möjlighet till betald specialistutbildning inom psykiatri eller barn
• Tydlig introduktion och mentorskap
• Stort inflytande över verksamhetens utveckling
• Flexibla arbetsformer och god balans mellan arbete och privatliv.
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därefter komma att slussas vidare när du söker jobbet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill är det ett krav för tjänsten att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska, där vi gärna ser att du har erfarenhet av att göra bedömningar. Eftersom stora delar av arbetet utförs digitalt är även god datorvana en förutsättning för tjänsten. En fördel är om du känner dig bekväm med att föra samtal på engelska.
Specialistutbildning inom psykiatri eller barn är meriterande men inget krav. Erfarenhet från barn- eller vuxenpsykiatri, elevhälsa eller annat arbete med barn, ungdomar och familjer ses som en fördel. Erfarenhet av journalsystemet Melior är också meriterande.
Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och trygg i din yrkesroll. Du är stresstålig, samarbetar väl med andra och trivs i en verksamhet som är under ständig utveckling. Du har ett genuint intresse för barn och ungas psykiska hälsa och vill bidra till att utveckla vården. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövningen, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Christel Falk, Enhetschef 0725-85 14 29 Jobbnummer
10023768