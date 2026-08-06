Chaufför med både taxi- och bussbehörighet sökes på heltid i Landskrona!
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2026-08-06
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Vi söker dig som vill ha en omväxlande roll som kombinerad chaufför för både taxi, stadsbuss och turistbuss med utgångspunkt i Landskrona. Vi erbjuder en trygg heltidsanställning med fast månadslön samt möjlighet till provision.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Yrkesroll: Kombinerad chaufför (Taxi, Stadsbuss & Turistbuss)
Placeringsort: Landskrona
Anställningsform: Heltid
Lön: Fast månadslönArbetsuppgifter
Detta är ett kombinerat yrke där dina dagliga arbetsuppgifter varierar. Ena stunden kör du taxi och i nästa hoppar du bakom ratten på en stadsbuss eller turistbuss beroende på vad uppdraget kräver. Du ansvarar för att ge alla passagerare en trygg, säker och trevlig resa. Tjänsten ställer höga krav på flexibilitet, punktlighet och att du trivs med tidiga morgnar.
Vi ställer följande krav på dig:
Både giltig taxiförarbehörighet/taxilegimation och bussbehörighet (D-körkort samt giltigt YKB).
Tidigare erfarenhet av yrkesmässig persontransport inom både taxi och buss.
Ett högt säkerhetstänk och god lokalkännedom i Landskrona med omnejd.
Utmärkta kunskaper i svenska i både tal och skrift för trygg kommunikation med passagerare.
God social kompetens, stresstålighet och ett utpräglat serviceinriktat förhållningssätt.Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: kontakt@transportkraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LANDSKRONA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Transportkraft AB
(org.nr 559150-1340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023765