Tjänsteansvarig IT - Nätverksteknik

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Gruppen IT Nätverksteknik är ett team som består av en stabil stomme av It-tekniker, tekniska arkitekter och koordinerande IT tekniker. Vi ansvarar för Kriminalvårdens olika IT nätverk. Gruppen är en 3:e linjes gruppering och tar hand om det som vår 1:a- och 2:a-linjes support inte löser. Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet.
Gruppen jobbar tillsammans med att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet.
Vi söker en person som kan axla rollen som Tjänsteansvarig för att hantera och utveckla våra IT nätverk. Som Tjänsteansvarig kommer du att vara ansvarig för drift, underhåll och förfining av våra IT nätverk, som är bärare för Kriminalvårdens data-trafik, för att säkerställa att det fungerar smidigt och effektivt för våra användare. Du kommer att samarbeta nära med andra teammedlemmar och externa leverantörer för att säkerställa att nätverkens funktion uppfyller våra krav och behov. Tjänsten innefattar även att vara samverka med de en bred grupp av intressenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för sina uppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt teamarbete. Du är mål- och resultatorienterad, drivs av att nå uppsatta mål och har en stark problemlösande analysförmåga. Stabilitet och förmåga att hantera utmaningar med lugn och struktur är också viktiga egenskaper för rollen.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete inom IT infrastruktur med kvalificerade säkerhetskrav
• Erfarenhet av projektledning/koordinering inom IT infrastruktur
• Erfarenhet av att styra och leda uppdrag
• Erfarenhet av administrativt arbete inom myndighet
• Erfarenhet att jobba med och styra IT-leverantörer
• God kunskap om IT-nätverkskomponenter
• Kunskap om IT-säkerhet
• God kunskap om IT-nätverk och hur de bidrar/bildar en helhet inom infrastruktur
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Utbildning i projektledning
• Erfarenhet av arbete enligt ITIL och PM3
• Erfarenhet av att ta fram och följa upp budget
• Erfarenhet av att styra och leda andra
• Grundläggande kunskaper inom ITIL
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
