Tjänst som utbildningsledare gröna program

Enköpings Kommun / Pedagogjobb / Enköping
2026-03-27


YH i Enköping finns vid stationen och på ett antal odlingsställen utanför staden. Vi är ett YH-team om 8 personer som jobbar nära varandra dagligen. Vår skola inrymmer flera olika verksamheter såsom YH, NY, Komvux, Jobbcentrum och Integrationsenheten.

Publiceringsdatum
2026-03-27

Arbetsuppgifter
Vi söker en utbildningsledare (UL) inom gröna näringar med fokus på vårt NY-program "Trädgårds- och odlingsarbetare". Som UL hos Yrkeshögskolan i Enköping ingår du i ett YH-team med nära samarbete mellan olika program och kurser. Du ansvarar för planering, genomförande och kvalitetssäkring av vårt 60 v långa praktiska NY-program på gymnasienivå. Du är kontaktperson för våra studerande, vår ledningsgrupp och våra föreläsande konsulter. Du upprättar kursplaner och lägger schema utifrån vår beviljade utbildningsplan och given budget. Du samverkar med YH-teamet gällande rapportering till myndigheter, betygssättning, avtal med konsulter och mycket annat. Rollen som UL är en agil, innovativ projektledarroll som kräver ett tydligt och empatiskt ledarskap med många kontakter och stor förmåga att ställa om i en föränderlig och utvecklande arbetmiljö. Vi räknar med att du är på plats på skolan 2-3 dagar per vecka.

Kvalifikationer
Yrkeskompetens inom gröna näringar - Krav

Yrkeskompetens inom gröna näringar, främst trädgård och odling är ett krav för rollen som UL hos YH i Enköping

Ledarskap och projektledning - Krav

Du behöver ha erfarenhet av arbetsledning och projektledning, helst inom gröna näringar eller närliggande områden.

Erfarenhet av vuxenutbildning - Krav

Du behöver ha tidigare erfarenhet av vuxenutbildning och helst inom YH (Yrkeshögskolan).

Erfarenhet av utvecklingsarbete inom YH - Meriterande

Erfarenhet av att ansökan om och starta YH-program och NY-program är starkt meriterande, men inte ett krav.

1.1 Mål- och resultatorienterad - Krav

Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du planerar och prioriterar ditt agerande utifrån målen. När målen ändras har du förmåga att förändra din inriktning.

2.1 Empatisk förmåga - Krav

Du har empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.

2.1 Samarbetsförmåga - Krav

Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.

1.1 Personlig mognad - Meriterande

Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.

2.1 Relationsskapande - Meriterande

Du är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du skapar kontakter och underhåller relationer.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315587".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Enköpings kommun (org.nr 212000-0282)

Kontakt
Chef Yrkeshögskolan i Enköping
Anna Möller
anna.moller@enkoping.se
0735981958

Jobbnummer
9822405

