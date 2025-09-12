Timvikarierande undersköterskor till Barnregionvårdsavdelning
Söker du en arbetsplats att arbeta extra på? Kanske studerar du och önskar arbeta några kvällar eller enstaka helgpass i månaden? Vi söker dig som är intresserad av högspecialiserad barnsjukvård och vid sidan om annat önskar utvecklas inom en ny specialitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
individuell introduktion anpassad efter dig och dina tidigare erfarenheter
givande arbete inom högspecialiserad pediatrisk vård
en unik möjlighet att ingå i ett tvärprofessionellt team
att få bli en del av en arbetsplats med stort engagemang, mycket glädje och stora utvecklingsmöjligheter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
På Barnregionvårdsavdelningen (BRA) i Huddinge möter du en unik vårdmiljö. Vi är Sveriges enda avdelning med barnmedicinsk spetskompetens inom hematologi, nefrologi och gastro-/hepatologi. Här tar vi hand om barn och ungdomar från hela landet, och ibland även från våra nordiska grannländer, som behöver avancerad och specialiserad vård.
Hos oss varierar vårdtiderna från kortare insatser till längre perioder där vi följer barn och familjer under hela deras resa. Vi vårdar bland annat patienter som kommer att, eller har genomgått lever-, njur- eller stamcellstransplantation, barn med akut leversvikt eller de som är i behov av dialys.
Teamet på vår avdelning består av ett härligt gäng sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnspecialistsköterskor, undersköterskor, farmaceut och läkare. Vi sätter stort värde på teamarbete och för oss är dietister, fysioterapueter, syskonstödjare, lekterapeuter och pedagoger självklara deltagare i samarbetet kring patienten.
Som undersköterska hos oss arbetar du med patientnära arbete i högspecialiserad vårdmiljö. Du planerar och utför daglig omvårdnad av patienten tillsammans med övriga i vårdteamet. Arbetsuppgifterna består bland annat av att följa upp patientens hälsotillstånd, vätskebalans, administrera i matpump samt sond-/PEG-hantering.
Vi söker dig som
har pedagogisk insikt och kan anpassa ditt bemötande utifrån olika behov och situationer
visar personlig mognad och tar ansvar för både dina arbetsuppgifter och din egen utveckling
har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett öppet och stöttande arbetsklimat
är serviceinriktad och strävar alltid efter att ge ett professionellt och vänligt bemötande.KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av barnsjukvård
Tidigare arbete på sjukhus.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
