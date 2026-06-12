Lärare i matematik till Hvitfeldtska gymnasiet
Göteborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2026-06-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647, vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet är en anrik skola och en dynamisk arbetsplats med cirka 2000 elever och 220 medarbetare. Skolan är centralt belägen i Göteborg och erbjuder en inspirerande miljö där historiska traditioner möter en modern och internationell utbildningskontext. Vi sätter stor stolthet i att bedriva en kunskapsinriktad verksamhet med hög akademisk profil och en tydlig internationell prägel.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en professionell gemenskap. Vi har ett nära samarbete med såväl näringsliv som universitet. Skolan utmärks även av ett starkt elevengagemang genom Göteborgs största elevkår. Vi värnar om en god arbetsmiljö och har en lång tradition av gemensamma sammankomster som stärker kollegiet under verksamhetsåret.
Vi söker dig som vill verka i en miljö med höga förväntningar och bidra till vår fortsatta utveckling. Besök gärna vår hemsida www.hvitfeldtska.se
för ytterligare information om oss.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny lärarkollega för en visstidsanställning på 30 % under läsåret 2026/27, med undervisning i matematik. Du kommer att undervisa på våra nationella program där kurserna ingår.
I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt att kontinuerligt arbeta med uppföljning, återkoppling och bedömning för att främja varje elevs lärande. Beroende på tjänstens slutgiltiga utformning kan även mentorskap eller medmentorskap för en klass ingå, där du stöttar och vägleder eleverna i deras kunskapsmässiga och personliga utveckling. Du deltar också aktivt i ämneslag och arbetslagets gemensamma arbete.Kvalifikationer
Vi söker en trygg ledare i klassrummet som möter eleverna med höga, positiva förväntningar och som har rätt förutsättningar för att trivas och utvecklas hos oss. Du har lärarlegitimation med behörighet på gymnasiet i matematik samt erfarenhet av undervisning på gymnasienivå.
Du har du mycket goda digitala kunskaper och ser det som en självklarhet att använda relevanta utvecklingsmiljöer, digitala verktyg och lärohjälpmedel i din pedagogik. Du har en god förmåga att anpassa din undervisning och differentiera den så att elever på olika nivåer, från de som behöver extra stöttning till de som behöver extra utmaningar, sporras i sitt lärande. Vidare har du en utvecklad samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och är skicklig på att bygga goda relationer med såväl elever och kollegor som vårdnadshavare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Karlsson anna.2.karlsson@educ.goteborg.se 031-3670607 Jobbnummer
9961626