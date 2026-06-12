Brinner du för sälj och service och på jakt efter ett deltidsjobb?
A-Train Aktiebolag / Rese- och trafikjobb / Sigtuna Visa alla rese- och trafikjobb i Sigtuna
2026-06-12
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Nu är vi på Arlanda express på jakt efter några personer med toppkänsla för service, och ett intresse för sälj som kan stärka upp vårt team på Arlanda flygplats under hösten.
Som Sales Agent på Arlanda express är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att aktivt sälja biljetter till ankommande resenärer på Terminal 5 och fungera som representant och ansiktet utåt för vårt varumärke på flygplatsen, samt att även bemanna vår bagageservicetjänst Luggage Express inne i vår lounge vid Stockholm central.
Tjänsterna vi erbjuder är visstidsanställning på deltid med varierande sysselsättningsgrad. Arbetet kommer vara förlagt främst under dagtid på vardagar men kan även innefatta kvällar och helger.
Är du den vi söker?
För att passa i den här rollen ser vi att du har ett intresse för sälj och service!
Du behöver ha mycket goda kunskaper i engelska och svenska samt vara bekväm att ta kontakt och skapa dialoger med förbipasserande på båda språk.
Vi ser även att andra språkkunskaper är meriterande, framförallt spanska, italienska, franska och tyska.
Som person bör du vara orädd, utåtriktad och ha ett gott tålamod och humör. Vi strävar alltid efter att både kunder och våra kollegor ska starta och avsluta sin dag på topp! Vi är kundens första intryck av Arlanda express och vi vill ge varje individ det bästa och trevligaste bemötandet – och såklart sälja biljetter genom bästa tänkbara service!
Har detta väckt ditt intresse?
Välkommen in med ditt CV och en kort motivering varför just du passar för tjänsten. Vi använder oss av tester i den här rekryteringen och vid ansökan kommer du mottaga ett mail med länk från Alva Labs. Säkerställ därför att du anger rätt kontaktuppgifter och vi ber dig slutföra testet så snart som möjligt. Intervjuer kommer ske löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Blomberg, anna.blomberg@atrain.se
eller Stefan Silfver, stefan.silfver@atrain.se
Vill du veta mer om oss och framtida möjligheter? Spana då in vår karriärsida: https://jobb.arlandaexpress.com/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Train Aktiebolag
(org.nr 556500-3745), https://www.arlandaexpress.se/
Arlanda (visa karta
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190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Arlanda Express Jobbnummer
9961621