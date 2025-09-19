Timvikarierande samhällsvägledare
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 700 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
På kontoret Leva och verka ser vi till att nya idéer föds, utvecklas och genomförs inom kultur, näringsliv och fritid. Vi lyssnar, vägleder, engagerar, formar mötesplatser och berättelser. Vi bidrar till att offentligt möter privat i kreativ samverkan mellan kommun, föreningar och företag. Allt för att skapa en meningsfull vardag för den som bor och verkar i Nykvarn.
På servicecenter strävar vi efter att leverera snabb, tillgänglig och professionell service till våra invånare, företag, föreningar, medarbetare och besökare. Vårt mål är att vara första kontakten och den trygga vägledningen i frågor som rör kommunens service och verksamheter. Vi vill förenkla vardagen för våra kunder genom att erbjuda lösningsfokuserat bemötande, god tillgänglighet och hög kvalité i varje ärende. Som timvikarie hos oss blir du en viktigt del av detta uppdrag. Du bidrar till att skapa en välkomnande och effektiv serviceupplevelse varje dag!
Timvikarierande samhällsvägledarePubliceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Här får du verkligen göra skillnad i det dagliga. Tillsammans hanterar vi på servicecenter över 1000 ärenden per månad via besök, telefon och mejl. Vi växer och lär oss tillsammans, ingen fråga är för liten eller för stor!
Joan, chef för servicecenter
Servicecenter har under de senaste året gjort en förändringsresa mot att bli en modern serviceorganisation, vilket innebär att vi tar oss an fler uppdrag från våra kontor med syfte att avlasta kärnverksamheten. Här finns alltså stora möjligheter för dig att växa och lära dig mer om kommunens olika delar. Servicecenters mål är att bli en väg in till kommunen för våra invånare, företag, föreningar och besökare, en resa vi hoppas du vill vara med oss på.
Som timvikarierande samhällsvägledare är ditt uppdrag att ge våra kunder information och vägledning via telefon, mejl och Facebook som vi hanterar i vårt ärendehanteringssystem Artvise. En stor del av dina arbetsuppgifter kommer även vara att ta emot personliga besök i kommunhusets reception.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.Kvalifikationer
För att arbeta som timvikarie krävs det personliga egenskaper som speglar både god serviceförmåga och flexibilitet. Du är en ansvarstagande person som har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du uttrycker dig tydligt och trevligt i kommunikationen med andra och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vi vill även att du som söker har:
Gymnasiekompetens med grundläggande behörighet för högskoleutbildning
Tidigare erfarenhet av serviceyrke/kundtjänst
Mycket god förmåga att hantera flera olika IT-baserade system
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift samt goda kunskaper i det engelska språket.
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom service, administration eller liknande
Tidigare erfarenhet av ärendehantering
Tidigare erfarenhet av att arbeta i en kommunSå ansöker du
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du passar in bra i vårt nuvarande team.
Vi arbetare med löpande urval och kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
