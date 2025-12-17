Timvikarier till Transportservice
2025-12-17
Är du en stjärna på service och bemötande samtidigt som du gillar att köra bil? Vill du ha ett arbete där du själv styr hur mycket du kan jobba? Då ska du söka som timvikarie till vår avdelning för transportservice.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Transportserviceavdelningen har funnits i snart två år och vi är ett härligt och engagerat gäng på drygt 25 medarbetare med en chef, en transportledare samt chaufförer. Som timvikarie blir du anställd av HR-enheten för kompetensförsörjning och lön men tillhör transportserviceavdelningen.
Med kunden i fokus utför vi samhällsbetalda resor inom skolskjuts och resor för daglig verksamhet. Resorna utgår alltid från Galgbacksvägen i Vallentuna kommun men går inom hela Stockholms län. Vi gör också mattransporter, interna budresor och övriga transporter. Fordonsparken består av specialfordon, personbilar, minibussar samt lätt lastbil.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie inom Transportservice är ditt främsta uppdrag persontransporter till skola och inom vård och omsorg inom ramen för samhällsbetalda resor. Det kan till exempel innebära att skjutsa kunder med olika funktionsvariationer till och från skola eller daglig verksamhet eller att skjutsa äldre till och från dagverksamhet. Jobbet innebär daglig kontakt med kunder där du är en viktig pusselbit för att ge kunden en god upplevelse och bra service. I uppdraget ingår även mattransporter, budresor, möbeltransporter och andra typer av transportuppdrag för kommunen, samt skötsel och rengöring av våra bilar.
Som timvikarie jobbar du efter behov hos verksamheten. Du har då inget schema utan kan både bli erbjuden pass, främst med kort varsel samma morgon, men även längre framförhållning. Hos oss kan du jobba som timvikarie måndag-fredag. Arbetstiderna varierar men vanligtvis arbetar du pass mellan kl. 06.30-10.00, 14.00-18.00 eller heldag.Kvalifikationer
• B-körkort, meriterande med manuellt B-körkort.
• Har god körvana och ett säkert körsätt.
• Du kan uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift.
• Meriterande om du har erfarenhet av persontransporter
• Meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg eller med barn eller vuxna med särskilda behov
Då många av våra pass bokas med kort varsel samma morgon kommer vi att prioritera kandidater som har kort resväg till Vallentuna och snabbt kan vara på plats.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du har förmåga att bibehålla ett lugn under stressiga situationer
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Tjänsten är intermittent (en behovsanställning där du får ersättning per arbetad timme). Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister. (Du beställer utdraget på polisens webbplats.)
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Alla som anställs som fordonsförare ska ha en god körvana och ett säkert körsätt, därför genomför vi även ett förarprov. Förarprovet tar ungefär 20 miunter och genomförs på plats i Vallentuna med en medarbetare från vår transportserviceavdelning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 31 december 2025.
För mer information kontakta:
Vid frågor, mejla hr-vikarie@vallentuna.se
För information och inspiration om att arbeta inom Transportservice, besök vår webbplats: https://www.vallentuna.se/vikarie-transport
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9650108