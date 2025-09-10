Timvikarier till Mora ParkJärna
2025-09-10
Brinner du för barn, ungdomar och att göra skillnad på riktigt? Då ska du vikariera som omsorgsmedarbetare hos oss!
Är du sugen på ett roligt, men också givande extrajobb? Då har du hittat rätt! Vårt uppdrag är att skapa en trygg och utvecklande vardag för barn och unga med funktionsvariationer och nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Får du en varm känsla i magen som säger att just du kan bidra till vårt viktiga arbete? I så fall är det kanske du som blir vår efterlängtade vikarie!
En vanlig dag på jobbet
Din roll är att vara en viktig del i vardagen för våra barn och ungdomar med funktionsvariationer. Du kommer att ge stöd i exempelvis omsorg, hygien, aktiviteter, matlagning och färdighetsträning för ökad självständighet.
Vårt sätt att jobba utgår från lågaffektvit bemötande och positivt beteendestöd så det är viktigt att du känner dig bekväm och utstrålar lugn och trygghet även i oförutsägbara situationer.
Hur är stämningen på jobbet?
"Vi är ett underbart team där alla samarbetar och samtidigt tar stort ansvar över sina respektive roller. Det bästa med kollegorna är att alla är hjälpsamma, trevliga och roliga!"
"Jag har alltid haft en vilja att arbeta med något där jag hjälper andra människor och får någons vardag att bli bättre, där passar Mora Park in väldigt bra. Det jag kan ge till någon annan ger mig lika mycket tillbaka."
Vem är då vår nya efterlängtade kollega?
Vi letar efter medarbetare med en önskan att göra skillnad i människors liv. Du behöver ha körkort, vara över 18 år och vi ser gärna att du studerar eller har en utbildning inom vård och omsorg.
Om du går vidare till intervju vill vi att du visar utdrag från belastningsregistret. Utdragen får inte vara äldre än ett år.
Stiftelsen Mora Park är en icke vinstdrivande organisation som bedriver skola och LSS boenden för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.
Mora Park LSS boende erbjuder boende för barn och ungdomar enligt 9§8 LSS på två natursköna platser, Järna och Hölö. Vi har 4 boenden där barnen och ungdomarna bor på heltid.
Om anställningen:
Anställningsform: Visstid Omfattning: Enligt överenskommelse Arbetstid: Enligt schema där dag, kväll, helg och jour ingår Löneform: Timlön Tillträde: Löpande rekrytering med tillträde enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Mora Park
, https://www.morapark.se Arbetsplats
Mora Park Kontakt
Susanne Selenius susanne.selenius@morapark.se +46848004940 Jobbnummer
9502312