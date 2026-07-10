Timvikarier till Kjula skola
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Eskilstuna Visa alla grundskollärarjobb i Eskilstuna
2026-07-10
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Kjula skola söker timvikarier som är intresserade av att hoppa in vid behov!
Kjula skola och Vallby skola är två landsbygdsskolor, en mil från Eskilstuna centrum, i en idyll som växer. Skolorna tillhör samma rektorsområde. Det är skolor med mycket vi-känsla och en fantastisk omgivning som används i undervisningen. Skolgården är stor och inbjuder till lek och rörelse under rasttid. Kjula skola har elever från förskoleklass till och med årskurs 6, cirka 310 elever och 45 anställda. Vallby skola har elever från förskoleklass till och med årskurs 3, cirka 90 elever och 15 anställda.
Undervisningen sker i åldershomogena grupper på båda skolorna. Våra professionella och engagerade pedagoger sätter eleven i fokus och använder sig av många olika metoder för att nå varje elev. Vårt mål är att alla elever utifrån sina förutsättningar ska känna motivation, glädje och lust att lära. såväl i skola som på fritids. Vår skola, fritidsverksamhet och elevhälsa har ett aktivt och nära samarbete, alltid med fokus på att våra elever ska få en allsidig utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt under hela dagen.
6 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
I den här tjänsten hoppar du in vid behov. Vart du hoppar in beror på vilket behov som finns. Det kan vara på fritids eller som vikarie för en lärare i årskurserna F-6. Det är därför väldigt viktigt att du känner dig trygg med att undervisa självständigt i klassrum enligt en lektionsplanering.
Ibland sträcker sig vikariatet över en längre period men det kan också handla om enstaka dagar. Som timvikarie är det vanligt att du blir inringd med kort varsel, ibland kvällen innan. Du behöver därför vara flexibel och känna dig trygg med att ställa om snabbt.Kvalifikationer
Du behöver ha en avklarad och avslutad gymnasieutbildning. Det är positivt om du har en pågående utbildning alternativt en examen som förskollärare eller lärare med lärarlegitimation i åk. F-6. Som timvikarie behöver du känna dig trygg med att du kan undervisa självständigt enligt en lektionsplanering i åk F-6. Det är positivt om du också har erfarenhet av pedagogiskt arbete/undervisning på skola i åk F-6. Har du erfarenhet av elever med NPF/NPS så är det bra.
Du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund, där alla elevers lika värde är mycket centralt. Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Vi ser att du är strukturerad i ditt arbete, men har förmåga att tänka utanför ramar och se helheten när det gäller våra elever. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har ett tydligt fokus på ett värdegrunds- och relationsskapande arbetssätt.
Kjula skola och Vallby skola ligger belägna ute på landet och du behöver därför ha B-körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262020". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals Gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9998868