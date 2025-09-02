Timvikarier till Hemvård Yttre
2025-09-02
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av vårdtagarnas vardag, med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter. Du kommer att utföra personlig omvårdnad, delegerade medicinska uppgifter, sociala aktiviteter, samt hantera städ, tvätt och inköp. Dokumentation och kontakt med anhöriga är en naturlig del av ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Vi söker en undersköterska som är lösningsorienterad och trygg i sin yrkesroll. Ditt engagemang och din professionalitet utgör viktiga förutsättningar för framgång i rollen.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska eller pågående utbildning till undersköterska
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Serviceinriktad och engagerad med ett professionellt bemötande
• Förmåga att arbeta i varierande tempo samt hantera stressfyllda situationer
• Vana av dokumentation och datoranvändning är meriterande
• B-körkort krävs/ du ska kunna cykla
Vi erbjuder en möjlighet att bli en del av vårt team och bidra med kompetens och engagemang i arbetet med att ge omsorg av hög kvalitet. Som undersköterska hos oss får du dagligen möjlighet att göra skillnad för våra invånare.
ÖVRIGT
