Timvikarier till Hellidsskolan
Tidaholms kommun / Grundskollärarjobb / Tidaholm Visa alla grundskollärarjobb i Tidaholm
2026-01-13
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Är du en positiv och ansvarstagande person som vill ha ett varierande arbete? Då kan du passa hos oss på Hellidsskolan! Vi söker nu lärare för timanställning som kan undervisa i samtliga ämnen.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som timvikarie på Hellidsskolan kan du komma att undervisa i flera olika ämnen utifrån behov. Vi erbjuder en arbetsplats med bra stämning och seriös inställning till kvalitet och pedagogik. Du kommer få möjlighet att arbeta med elever i nära samarbete med andra duktiga, behöriga och legitimerade lärare. Vi som arbetslag hjälps åt i det dagliga arbetet och bidrar till varandras lärande genom att delge varandra goda exempel.Kvalifikationer
Önskvärt är om du har en pedagogisk utbildning. Utöver detta ser vi gärna att du som söker har ett intresse för pedagogiska frågor och en god förmåga att arbeta med ungdomar.
Det är meriterande om du har arbetat i skola tidigare. Vi ser att du kan bygga goda relationer med både elever och kollegor samt har en positiv dialog i alla möten. Som person är du flexibel och har förmåga att samarbeta med andra och skapa trygghet för eleverna, både i och utanför klassrummet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett arbete som innefattar både flexibilitet och variation där du får möjlighet att samla på dig värdefull erfarenhet.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Anställning och ansökan
Urval och intervjuer kan ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-02-28.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här:
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Kontakt
Rektor Hellidsskolan
Magdalena Johansson Magdalena.Johansson@tidaholm.se 0502-60 61 23 Jobbnummer
9682557