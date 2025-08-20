Timvikarier till Fuxernaskolan F-6
Lilla Edets kommun / Barnskötarjobb / Lilla Edet Visa alla barnskötarjobb i Lilla Edet
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2025-08-20Beskrivning
Nu söker vi timvikarier till Fuxernaskolan F-6 inom skola och fritids.
Du är välkommen att ansöka om att arbeta här hos oss på Fuxernaskolan med elever från 6 - 12 år. Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie på Fuxernaskolan F-6 kan du arbeta som elevassistent, lärare i fritidshem eller som vikarierande lärare inom skolan. Genom en stimulerande undervisning som sätter elevens lärande i fokus, med rätt stöttning och med motivationshöjande undervisning förbereds elever för nästa steg i sin lärandeutveckling och görs redo för kommande stadier.Kvalifikationer
Du har social kompetens och är självständig med ansvarskänsla. Har du tidigare erfarenhet från att arbeta som lärare är det meriterande.
Vi förväntar oss öppenhet och ett stort engagemang för uppdraget. Det skall finnas en vilja att utvecklas tillsammans med övriga kollegor på skolan. Det är viktigt att du är ansvarsfull, en relationsbyggare och flexibel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Du behärskar svenska i tal och skrift, meriterande med ytterligare språkkunskaper.
- Före erbjudande av anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
Sektor bildning, Grundskolan Kontakt
Linda Rudolfsson 0520-659740 Jobbnummer
