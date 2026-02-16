Timvikarier till Funktionsstöd (LSS-boende)
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker timvikarier till Lerums kommuns LSS-verksamhet.
Som timvikarie hos oss blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd (timvikarie) och får löpande förfrågningar om arbetspass - ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Arbetstider:
Arbetspassen är förlagda dag, kväll och sovande jour, vardagar och helger. Som tidigast kan ett arbetspass starta klockan 7:00 och slutar senast klockan 22:30.
För dig med tidigare arbetslivserfarenhet inom stöd och omsorg finns möjlighet att arbeta vaken natt.
Introduktion
Inför ditt första arbetspass kommer du att introduceras av handledare på arbetsplatsen, där du lär dig arbetsuppgifter, rutiner och brukarnas behov. Du kommer även genomföra webbutbildningar. Ingår medicinhantering i arbetsuppgifterna ska du göra en utbildning i medicindelegering.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv? På våra LSS-boenden arbetar du med personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer. Tillsammans skapar vi en trygg och värdefull vardag för varje individ på deras villkor.
Om rollen
Du ger både praktiskt och pedagogiskt stöd i vardagen. Du arbetar nära omsorgstagare med utgångspunkt i deras individuella behov, önskemål och förutsättningar. Ditt arbete bidrar till att öka livskvalitet, delaktighet och självständighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Social omsorg och samtal
* Personlig hygien och omvårdnad (exempelvis dusch och toalettbesök)
* Hushållssysslor såsom städning och tvätt
* Medicinhantering enligt delegering
* Hälso- och sjukvårdsuppgifter i samråd med sjuksköterska
* Dokumentation i det digitala systemet TreservaKvalifikationer
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är en lugn och stabil person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är ansvarsfull, lyhörd för andras behov och har en god förmåga att möta människor i olika livssituationer alltid med respekt och engagemang.
Du har ett genuint intresse för individen, och din empatiska förmåga i kombination med din förståelse för människors integritet bidrar till att skapa en trygg, meningsfull och värdig vardag för våra omsorgstagare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Har du en relevant utbildning inom vård och omsorg, eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt arbete, är det meriterande. Även tidigare erfarenhet från arbete inom vård och omsorg är ett plus.
Eftersom dokumentation och samarbete är en viktig del av arbetet krävs att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
I vissa verksamheter krävs manuellt B-körkort.
Viktigt att veta:
Innan anställning kan erbjudas behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Du beställer det själv hem via polisens webbplats. När du skickar in din ansökan får du en länk med instruktioner i autosvaret.
Välkommen med din ansökan, tillsammans gör vi skillnad!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
