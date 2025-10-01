Timvikarier till Funktionsstöd
2025-10-01
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi erbjuder jobb inom fem olika områden:
* Korttidsboende barn och unga (LSS): Vi erbjuder en trygg miljö med individuellt anpassade aktiviteter.
* Gruppboende vuxna (LSS): Stöd i vardagen för personer i egna lägenheter. Vi hjälper till med omvårdnad, fritidsaktiviteter och socialt samspel. Kommunikation sker även med bilder, tecken och symboler.
* Serviceboende vuxna (LSS): Stöd i vardagen för personer i egna lägenheter. Här ges stöd efter individens behov. Målet är att skapa struktur och trygghet i vardagen.
* Socialpsykiatri & boendestöd (SoL): Stöd till personer med psykisk ohälsa i hemmet eller på boende. Fokus på vardagliga sysslor, samtal och struktur.
* Daglig verksamhet & sysselsättning (LSS/SoL): Vi erbjuder varierade aktiviteter och arbetsuppgifter med fokus på hälsa, gemenskap och delaktighet. Omvårdnad kan förekomma.
Du kommer att få en introduktion på vald arbetsplats och gå bredvid en ordinarie personal så att du blir trygg i din roll innan du börjar arbeta.
Om enheterna har behov kan det blir aktuellt med jobb på schema.
Oavsett verksamhet så erbjuder vi ett varierande arbete där du möter många människor och har olika arbetsuppgifter.
Som vikarie inom funktionsstöd hjälper du personer i olika åldrar att få en meningsfull och fungerande vardag när ordinarie personal är sjuka eller är lediga. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att hjälpa till med morgonrutinen, personlig hygien, åka på en utflykt och uppmuntra och motivera omsorgstagarna i deras vardag.
All planering ligger i mobilen, så det är tydligt vad du förväntas göra, men jobbet kan innebära att du kan hamna i många olika typer av situationer som inte är beräknade från början.
Vi söker timvikarier som kan arbeta dagtid, kvällar, helger, sovande jour eller vaken natt beroende på verksamhetens behov och din tillgänglighet.
Du som arbetar under natten, oavsett om det är vaken eller sovande, bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet för våra omsorgstagare.
Som timvikarie erbjuds du ett flexibelt och meningsfullt arbete där du kan planera din tillgänglighet via vårt bokningssystem Time Care Pool.Kvalifikationer
Det är en stor fördel om du har utbildning och erfarenhet inom vård och omsorg eller socialt och pedagogiskt arbete. Du behöver kunna lära dig nytt och utvecklas.
Det finns tydliga rutiner som det är viktigt att förhålla sig till för att säkra en god vård till våra brukare. Du kan exempelvis få ansvar för att dela ut medicin. Det kräver stor noggrannhet.
Det är viktigt att du trivs med att jobba med människor. Våra brukare behöver olika typer av hjälp och bemötande, därav behöver du vara pedagogisk i ditt arbetssätt. Du behöver vara lyhörd för brukarnas behov och vara bra på samarbeta med dina kollegor.
Du behöver kunna ta egna initiativ och ha förmågan att prioritera när det sker flera saker parallellt.
Du behöver förstå, skriva och tala svenska.
Du behöver kunna hantera de IT-system som är nödvändiga i tjänsten vilket kräver datorvana.
Du behöver lämna ett utdrag ur belastningsregistret inför arbete inom LSS/Funktionsstöd. Detta ska du ha beställt och ha med dig om du blir kallad till en gruppintervju, se information under "övrigt" för att se hur du lättast kan beställa belastningsregistret.
Du behöver vara 18 år eller äldre. Åldersgränsen är satt på grund av att det är särskilda regler enligt arbetsmiljölagen. Regler kring minderårigas arbetsmiljö regleras i AFS 2012:3.
Inom flera av våra verksamheter behöver du ha körkort men det krävs inte överallt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du kan beställa ditt belastningsregister till din digitala brevlåda för snabb leverans inom några timmar, det kan du göra på följande länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280963 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningtimvikarier@falkenberg.se Jobbnummer
