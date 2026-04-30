Timvikarier till förskolor, Danderyds kommun
2026-04-30
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Vi erbjuder våra medarbetare inom förskola ett flexibelt, roligt, viktigt och ansvarsfullt arbete. Utöver det erbjuder vi pedagogiska måltider, friskvård, arbetskläder för utevistelse, jacka och byxor.
Vill du arbeta i en spännande och stimulerande miljö där du är med och hjälper barn att lära sig och utvecklas, i ett arbetslag bestående av engagerade och erfarna pedagoger? Just nu söker vi flera timvikarierande barnskötare till några av våra förskolor. Välkommen med din ansökan. Rekrytering sker löpande så ansök idag vid intresse.
Arbetsuppgifter
Som timvikarierande barnskötare kommer du tillsammans i ditt arbetslag arbeta utifrån aktuella styrdokument samt planera och utveckla den pedagogiska verksamheten.
Vi är måna om att samarbeta och hjälpas åt. Vi arbetar för att skapa en positiv, lärorik och trygg miljö för våra barn, där du skall arbeta för barns delaktighet och se det kompetenta barnet. Glädje, trygghet och verksamhetsutveckling är viktigt för oss. Vi använder oss bland annat av Vklass som dokumentationsverktyg. Fokus ligger på teori och praktik, forskning och pedagogisk dokumentation som binds samman med våra erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad barnskötare
* Är väl förtrogen med läroplanen för förskolan
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
* Har erfarenhet samt vana av att arbeta med digitala verktyg
Vi söker dig som har en positiv syn på barnets förmåga och lust att lära, du vill utmanas och utvecklas tillsammans med barnen och kollegor. Du är hänsynstagande och har lätt för att sätta dig in i barnens situation och är lyhörd. Du har ett stort engagemang och tar egna initiativ. Vidare är du lösningsorienterad, du tänker utanför boxen och finner nya lösningar på gamla problem. På förskolan arbetar vi i team och har god kontakt med barnens vårdnadshavare, vi söker dig som visar på en god samarbetsförmåga med kollegor, föräldrar och barnen med ett prestigelöst fokus på verksamhetens gemensamma mål. Vidare är du stabil och hanterar stress på ett konstruktivt sätt samt bibehåller ett gott humör vid motgångar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322887".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126)
Mörbyhöjden 1c (visa karta
)
182 32 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Vitsippans förskola Kontakt
Rektor
Violeta Saric Violeta.Saric@danderyd.se
9884847