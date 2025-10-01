Timvikarier till Förskola
2025-10-01
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda dig ett kreativt och meningsfullt arbete som timvikarie på våra förskolor. Som medarbetare på Bemanningsenheten har du möjlighet att påverka när du vill arbeta. Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier. Du ansvarar själv för att lägga in tillgänglighet i vårt bokningssystem och vi bokar dig med sms. De exakta tiderna du ska arbeta på kommer att variera och bestäms ofta med kort framförhållning. . Vi söker i första hand dig som har möjlighet att arbeta under perioden december till april, gärna minst 50 %
Du förväntas utföra det dagliga arbetet som frånvarande ordinarie personal vanligtvis utför. Huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Ditt ansvar är att erbjuda god omsorg och säkerställa barnens trygghet i det vardagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är genuint intresserad av barn och deras utveckling. Du har en positiv attityd där lust och nyfikenhet på lärande är en självklarhet. Som person ska du vara lätt att samarbeta med och bidra till ett positivt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp. Du har förmåga att skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Har du erfarenhet och/eller utbildning inom barnomsorgen är det meriterande. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift.
För att arbeta inom verksamheter där det vistas barn ska du uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret, beställs hos polisen.se, innan anställningen kan påbörjas.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
